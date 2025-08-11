桃園灌排溝渠上萬條 民代批遇雨易淹只見大家踢皮球

桃園市灌排溝渠上萬條，部分因樹葉泥沙淤積堵塞已久，遇雨易釀積淹水，但因管養權責難釐清，問題不斷重演；桃園市水務局為此訂定其他排水自治條例，要追溝渠負責人，未來如果堵塞影響排水，將處1萬元到10萬元不等罰款，預計年底送審。

民進黨桃園市議員劉仁照指出，近年極端氣候越來越明顯，降雨都是急降雨，各地經常傳積淹水情事，但細究淹水原因，有時不一定是天災，而是人禍，「我們到第一線會勘，常常看到溝渠堵塞淤積，但我們都遇到一個問題，就是不知道溝渠是誰的，也沒人願意負責，大家互相推託」。

劉仁照表示，很多灌溉溝渠是農田水利署在農田水利會時期興建，但水利署現在稱權責不在他們，沒辦法清淤，而市府單位也不願介入與接手，結果積淹水成災，對市民來說就是傷害。

無黨籍議員許更生則說，沿海地區風沙大，易造成野溪堵塞，曾經淹水2、3天未退，地方很困擾，但有的野溪負責人不肯管，又不肯讓外界插手，過去還發生過公所做緊急疏通挨告，實在很沒道理。

水務局長劉振宇指出，水利署在桃園有石門管理處和桃園管理處，2個單位的灌溉溝渠合計超過1.1萬條，多是水利署早期借用民眾土地興建，但當溝渠因都市計畫發展喪失原本的灌溉需求與功能，水利署不再維護，地主也不願意管，一旦樹葉枯枝和泥沙堵塞，遇雨就容易成災。這個問題困擾地方已久，有訂新法管理必要。

水務局表示，「桃園市其他排水自治條例」主要是管理荒廢、閒置或不具農地灌溉、區域排水的排水設施，實務運作會先釐清責任歸屬，在要求負責人或單位確保設施排水機能正常，如果故意填塞水路、毀損變更設施、棄置廢土或有其他妨礙排水行為，將依法開罰1萬元到10萬元不等罰鍰。目前法條已通過法規會審查，預計年底送桃園市議會審議。