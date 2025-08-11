快訊

放颱風假再帥一次？蔣萬安回應了 曝楊柳對台北影響

日職／火腿3戰拿2分遭軟銀橫掃 孫易磊承擔首敗不滿自己兩度開局保送

北檢函文客運業者說明「反罷廣告」 羅智強：東廠來了！

桃園灌排溝渠上萬條 民代批遇雨易淹只見大家踢皮球

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園灌排溝渠上萬條，權責管理單位大不同，若疏於管理，遇雨易生積淹水。圖／AI生成
桃園灌排溝渠上萬條，權責管理單位大不同，若疏於管理，遇雨易生積淹水。圖／AI生成

桃園市灌排溝渠上萬條，部分因樹葉泥沙淤積堵塞已久，遇雨易釀積淹水，但因管養權責難釐清，問題不斷重演；桃園市水務局為此訂定其他排水自治條例，要追溝渠負責人，未來如果堵塞影響排水，將處1萬元到10萬元不等罰款，預計年底送審。

民進黨桃園市議員劉仁照指出，近年極端氣候越來越明顯，降雨都是急降雨，各地經常傳積淹水情事，但細究淹水原因，有時不一定是天災，而是人禍，「我們到第一線會勘，常常看到溝渠堵塞淤積，但我們都遇到一個問題，就是不知道溝渠是誰的，也沒人願意負責，大家互相推託」。

劉仁照表示，很多灌溉溝渠是農田水利署在農田水利會時期興建，但水利署現在稱權責不在他們，沒辦法清淤，而市府單位也不願介入與接手，結果積淹水成災，對市民來說就是傷害。

無黨籍議員許更生則說，沿海地區風沙大，易造成野溪堵塞，曾經淹水2、3天未退，地方很困擾，但有的野溪負責人不肯管，又不肯讓外界插手，過去還發生過公所做緊急疏通挨告，實在很沒道理。

水務局長劉振宇指出，水利署在桃園有石門管理處和桃園管理處，2個單位的灌溉溝渠合計超過1.1萬條，多是水利署早期借用民眾土地興建，但當溝渠因都市計畫發展喪失原本的灌溉需求與功能，水利署不再維護，地主也不願意管，一旦樹葉枯枝和泥沙堵塞，遇雨就容易成災。這個問題困擾地方已久，有訂新法管理必要。

水務局表示，「桃園市其他排水自治條例」主要是管理荒廢、閒置或不具農地灌溉、區域排水的排水設施，實務運作會先釐清責任歸屬，在要求負責人或單位確保設施排水機能正常，如果故意填塞水路、毀損變更設施、棄置廢土或有其他妨礙排水行為，將依法開罰1萬元到10萬元不等罰鍰。目前法條已通過法規會審查，預計年底送桃園市議會審議。

桃園 淹水 水利署

延伸閱讀

桃園大貨車突偏離車道 計程車擦撞路樹翻覆釀2傷

風災後農田大量福壽螺入侵 農改場籲速排水提供防治建議

桃園平鎮兒22公園動工 新闢8米道路打造通學友善環境

豪雨來就封 雲林豐岡橋抬高改建經費卡關

相關新聞

爭取10年...迎來國1造橋交流道 苗14線拓寬工程今率先動土

前行政院長蘇貞昌新自核定的國道1號苗栗縣造橋交流道新建工程，其中連接匝道的苗14線拓寬工程，今天舉辦動工典禮，由苗栗縣長...

桃園灌排溝渠上萬條 民代批遇雨易淹只見大家踢皮球

桃園市灌排溝渠上萬條，部分因樹葉泥沙淤積堵塞已久，遇雨易釀積淹水，但因管養權責難釐清，問題不斷重演；桃園市水務局為此訂定...

竹北首座森林特色公園今動土 將造全縣最長的18米長溜滑梯

新竹縣竹北首座森林公園即將進西區，市公所今再啟動第五個西區工程-蓮花公園優化工程，基地面積約6600平方公尺的新蓮花公園...

桃園平鎮兒22公園動工 新闢8米道路打造通學友善環境

桃園市長張善政今天上午前往平鎮區，主持平鎮區兒22公園暨周邊道路新建工程動工典禮，在毗鄰平鎮中豐國小旁、打造2至12歲及...

竹市「做十六歲」 成年禮29日竹蓮寺登場

新竹市政府將於8月29日與竹蓮寺合辦「2025七夕成年禮」系列活動。竹蓮寺一直是北台灣最盛大循古禮「做十六歲」成年禮的廟...

暑假不飆不闖！桃園取締近2.8萬件 青少年無照駕駛大減

為降低交通肇事風險，桃園市以強化行人路權、精準交通執法及跨機關辦理重大交通事故會勘等策略，減少交通事故。警方統計，今年迄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。