竹北首座森林特色公園今動土 將造全縣最長的18米長溜滑梯

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
圖為新蓮花森林公園模擬空拍圖。圖／竹北市公所提供
新竹竹北首座森林公園即將進西區，市公所今再啟動第五個西區工程-蓮花公園優化工程，基地面積約6600平方公尺的新蓮花公園，預計明年上半年完工，未來將以嶄新風貌迎接市民與觀光客。

市長鄭朝方與竹北市民代表會副主席葉信輝及多位市民代表、里長、社區發展協會理事長等，今天一同出席動土典禮。

鄭朝方表示，原有的蓮花公園因設施老舊、年久失修，加上樹木過於茂密導致光線不足，成為蚊蟲孳生熱區；部分步道因長年潮濕而長出青苔，增加民眾行走時滑倒的風險，讓許多市民望之卻步。

市公所自編2000萬要疏理蓮花公園，成為孩子的放電樂園。此次改造一大亮點，是一座全長18米、為新竹縣最長的溜滑梯。全案以「自然融合」為設計核心，融入地形與林木紋理，並特別邀請樹醫生進場評估，在保留健康樹木的前提下，改善整體視野與通透性，讓陽光灑入園區，重新喚醒這座綠地的活力。

新蓮花公園規畫三大特色區域：一、入口廣場區：自地勢較低的廣場進入，視線隨緩坡草皮自然向上延伸，引導至核心地景遊戲區，營造開闊而具動線引導的空間感。二、地景遊戲區：活用山坡地形，打造高低錯落的親子遊戲空間，設置18米長溜滑梯、磨石子滑梯，這些都有天然木屑緩衝保護，另外還有攀爬網與觀景平台，讓孩童在遊戲中探索自然、開展感官體驗。一旁也貼心設有躺椅，讓親子可以放鬆休息。三、松樹步道區：新增步道串聯園區，可漫步於松林之間，感受陽光灑落、微風穿梭的自然節奏，適合各年齡層悠閒體驗。

鄭朝方指出，蓮花公園位於竹北西區，鄰近香火鼎盛的蓮花寺，以及假日吸引眾多遊客的鳳崎步道，是在地重要的觀光資源，未來鳳崎步道也將有新風貌正在設計中。

市長鄭朝方與竹北市民代表會副主席葉信輝及多位市民代表、里長、社區發展協會理事長等，今天一同出席動土典禮。圖／竹北市公所提供
市長鄭朝方與竹北市民代表會副主席葉信輝及多位市民代表、里長、社區發展協會理事長等，今天一同出席動土典禮。圖／竹北市公所提供

竹北 新竹 鄭朝方

延伸閱讀

竹北設備技師在公司宿舍裝手表型針孔 竊錄女同事洗澡遭判刑

議員指竹北新寮街2處Y型路口事故頻傳 竹縣允改善

竹北停車場編碼大改造 直觀代號一看就懂、Google找得到

台中西區深夜疑似氣爆釀大火 男子受困陽台燒死…起火原因釐清中

相關新聞

桃園灌排溝渠上萬條 民代批遇雨易淹只見大家踢皮球

桃園市灌排溝渠上萬條，部分因樹葉泥沙淤積堵塞已久，遇雨易釀積淹水，但因管養權責難釐清，問題不斷重演；桃園市水務局為此訂定...

桃園平鎮兒22公園動工 新闢8米道路打造通學友善環境

桃園市長張善政今天上午前往平鎮區，主持平鎮區兒22公園暨周邊道路新建工程動工典禮，在毗鄰平鎮中豐國小旁、打造2至12歲及...

竹市「做十六歲」 成年禮29日竹蓮寺登場

新竹市政府將於8月29日與竹蓮寺合辦「2025七夕成年禮」系列活動。竹蓮寺一直是北台灣最盛大循古禮「做十六歲」成年禮的廟...

暑假不飆不闖！桃園取締近2.8萬件 青少年無照駕駛大減

為降低交通肇事風險，桃園市以強化行人路權、精準交通執法及跨機關辦理重大交通事故會勘等策略，減少交通事故。警方統計，今年迄...

慶祝中壢仁海宮建廟200周年 報名彩繪搶1大1小職棒門票

中壢仁海宮建廟200周年，一系列慶祝活動近日陸續登場，桃園市政府與廟方、職棒樂天桃猿隊合作「兒童Q版水燈彩繪」也將於17...

