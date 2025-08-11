竹北首座森林特色公園今動土 將造全縣最長的18米長溜滑梯

新竹縣竹北首座森林公園即將進西區，市公所今再啟動第五個西區工程-蓮花公園優化工程，基地面積約6600平方公尺的新蓮花公園，預計明年上半年完工，未來將以嶄新風貌迎接市民與觀光客。

市長鄭朝方與竹北市民代表會副主席葉信輝及多位市民代表、里長、社區發展協會理事長等，今天一同出席動土典禮。

鄭朝方表示，原有的蓮花公園因設施老舊、年久失修，加上樹木過於茂密導致光線不足，成為蚊蟲孳生熱區；部分步道因長年潮濕而長出青苔，增加民眾行走時滑倒的風險，讓許多市民望之卻步。

市公所自編2000萬要疏理蓮花公園，成為孩子的放電樂園。此次改造一大亮點，是一座全長18米、為新竹縣最長的溜滑梯。全案以「自然融合」為設計核心，融入地形與林木紋理，並特別邀請樹醫生進場評估，在保留健康樹木的前提下，改善整體視野與通透性，讓陽光灑入園區，重新喚醒這座綠地的活力。

新蓮花公園規畫三大特色區域：一、入口廣場區：自地勢較低的廣場進入，視線隨緩坡草皮自然向上延伸，引導至核心地景遊戲區，營造開闊而具動線引導的空間感。二、地景遊戲區：活用山坡地形，打造高低錯落的親子遊戲空間，設置18米長溜滑梯、磨石子滑梯，這些都有天然木屑緩衝保護，另外還有攀爬網與觀景平台，讓孩童在遊戲中探索自然、開展感官體驗。一旁也貼心設有躺椅，讓親子可以放鬆休息。三、松樹步道區：新增步道串聯園區，可漫步於松林之間，感受陽光灑落、微風穿梭的自然節奏，適合各年齡層悠閒體驗。