桃園平鎮兒22公園動工 新闢8米道路打造通學友善環境

桃園市長張善政今天上午前往平鎮區，主持平鎮區兒22公園暨周邊道路新建工程動工典禮，在毗鄰平鎮中豐國小旁、打造2至12歲及全齡友善遊戲空間，張善政表示，這座公園是在地議員、里長及鄉親期待很久的公園，一旁配合新闢8公尺道路將在10月完工，該兒童公園預計明年5月完工。

市政府工務局表示，平鎮兒22公園基地0.35公頃，鄰近平鎮區中豐國小旁，位於平鎮山子頂都市計畫兒童遊戲場用地，斥資2700萬元打造兒童休憩公園綠地，市府在公園基地北側新開闢一條8公尺都市計畫道路用地，斥資1257萬元，串聯東豐路100巷與學園街，目前施工中，預計今年10月完工，完備社區及區域通學路網。

兒22公園基地規畫東北側規畫入口廣場、結合陽光草坪空間，東南側臨山豐國小設接送廣場，提供家長接送孩童上下課，中央有活動草坪與分齡遊戲場，西側設置生態草坡及無障礙步道，北側配合道路設置人行步道及2處YouBike站點，提供學齡及全齡友善環境。