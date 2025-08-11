竹市「做十六歲」 成年禮29日竹蓮寺登場

新竹市政府將於8月29日與竹蓮寺合辦「2025七夕成年禮」系列活動。竹蓮寺一直是北台灣最盛大循古禮「做十六歲」成年禮的廟宇，屆時將舉辦「輭轎腳」、「脫絭」、｢飲成年酒｣完整的古老儀式，象徵孩子正式「轉大人」。當晚還將舉行「星空演唱會」，邀來人氣團體玖壹壹開唱，要讓所有參與者在七夕當天留下兼具文化深度與青春熱血的難忘回憶。

市府今天與竹蓮寺舉辦記者會，竹蓮文化基金會表示，每年農曆7月7日除是七夕外，同時也是七娘媽（織女）誕辰日，特別是民間信仰中祭拜「七娘媽」，祈求孩童平安成長的信仰儀式，至今仍深植人心。

來自新北市林姓同學也特地來到新竹體驗成年禮儀式，他說這是屬於台灣本土在地的重要文化，傳承了早期人們對於16歲成年的儀式，藉由儀式知道自己長大了，要面對未來社會的期許、家長的寄望，離開保護城進入新的世界，希望文化可以持續傳承下去。

去年竹蓮文化基金會於成年禮首度辦理「七娘亭DIY 手作體驗」，活動大獲好評。今年特別擴大推出「七夕•心靈手巧」系列課程，包括由新興糊紙文化團隊指導製作「七娘媽亭糊紙」、以祈福為主題的「福符剪紙藝術」，以及與在地品牌合作的「圓仔花刺繡相框」、「雞冠花鉤針編織」等課程，期望透過親手實作的形式，讓傳統技藝能在體驗中自然傳承。