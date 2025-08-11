暑假不飆不闖！桃園取締近2.8萬件 青少年無照駕駛大減

為降低交通肇事風險，桃園市以強化行人路權、精準交通執法及跨機關辦理重大交通事故會勘等策略，減少交通事故。警方統計，今年迄今交通事故24小時內死亡人數比去年同期減少19人，交通事故受傷減少2754人，降幅皆為六都最高。

交通部公布最新交通事故統計，今年1到5月30日死亡1154人，桃園市交通事故死亡96人，較去年同期減少13人，下降11.9%，交通事故死亡六都第二低，減少死亡人數六都第二多；同時桃園市今年1至5月全般交通事故受傷2萬2641人，較去年同期減少1538人，下降6.4%，減少受傷人數為六都最多。

同時警方統計，桃園市今年迄今交通事故24小時內死亡人數84人，比去年同期減少19人，下降18.4%，減少死亡人數六都最多；全般交通事故受傷3萬2008人，較去年同期減少2754人，下降7.9%，降幅亦為六都最高。

為持續降低交通事故傷亡人數，警察局分析去年7至8月事故易高發期間、時段及路段，提前規劃為期二個半月執行「強化交通安全大執法」，針對酒後駕車、超速、闖紅燈、車不讓人及行人違規等5項重大違規精準執法，於今年6月15日至今，取締酒駕1048件、闖紅燈2萬218件、嚴重超速764件、車不暫停讓人3510件及行人違規2451件，共取締2萬7991件，比起去年同期取締2萬5037件，增加2954件，增加11.80%。

交通警察大隊大隊長李維振表示，執行「強化交通安全大執法」期間，取締青少年無照駕駛400件，降低青少年無照駕駛導致交通事故52件，降低18.43%，並由桃園市交通局擇定易肇事路口，完成相對應交通工程改善，以減少交通事故發生；呼籲青少年暑假期間，先取得駕照再騎機車或開車，除保障自己權益外，同時維護自己及他人行車安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康