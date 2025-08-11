慶祝中壢仁海宮建廟200周年 報名彩繪搶1大1小職棒門票
中壢仁海宮建廟200周年，一系列慶祝活動近日陸續登場，桃園市政府與廟方、職棒樂天桃猿隊合作「兒童Q版水燈彩繪」也將於17、23、24日舉行，報名23、24日者還能獲得一大一小職棒門票，進場替棒球好手應援。
桃園市政府表示，「兒童Q版水燈彩繪」鎖定對象為桃園市各國小3年級至6年級學童，創作主題非常多元，可以是桃園的人文歷史和農特產，也能畫仁海宮、樂天桃園隊或中元節相關內容，融合宗教美學、民俗藝術與親子共創3大理念的活動，讓傳統節慶不再只是儀式。
民政局指出，彩繪活動共分3梯次，第一梯次17日下午2時在中壢中平商圈舉行，二、三梯次則是23、24日下午3時在樂天桃園棒球場登場，報名二、三梯次者可獲得一大一小共2張職棒門票，彩繪後即可進場觀賽，讓民俗文化與運動娛樂精彩融合，打造獨特的親子體驗。即日起受理報名，報名網址：https://st-url.com/0808。
