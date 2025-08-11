快訊

寶山國中公共藝術揭幕 台灣藍鵲、寶山農特產為意象特色

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
鄉長邱振瑋表示，未來將在同區域推動更多文化建設。記者郭政芬／攝影
新竹縣寶山鄉公所今天在寶山國中停車場舉行公共藝術，推出「守護寶山、入寶山知寶山」兩件作品，鄉長邱振瑋指出，此區未來將從寶山國中藝術地景，再串連到黃花風鈴木步道，與今年啟動改建的9300萬圖書館，融合寶山的科技特色與在地的人文地景，成為一個嶄新的藝術文化據點。

依「文化藝術獎助及促進條例」規定，公有建築物及重大公共工程須提撥不低於工程造價百分之一的經費設置公共藝術。寶山國中停車場新建統包工程造價約1億6186萬元，鄉公所編列約238萬元（佔施工費用1.47%）推動公共藝術計畫。

作品分為兩部分，「守護寶山」以寶山鄉鄉鳥台灣藍鵲為主題，成雙成對的藍鵲象徵地方的雙胞胎文化，夜間還會發光，寓意守護土地、幸福起飛；「入寶山知寶山」以書卷造型裝置於牆面，透過夜間背光呈現甘蔗（寶山黑糖）、雙胞胎、打中午、柑橘、橄欖及茶花等意象，彰顯寶山豐富的自然與文化底蘊。

邱振瑋表示，未來將在同區域推動更多文化建設。鄉公所已規畫興建一座全新的圖書館，總經費約9300萬元，即將施工，新的圖書館將會融入科技、客家及人文藝術等元素。透過停車場、公共藝術以及新圖書館的串連，期望能將此區域打造成為寶山鄉重要的文化藝術景點。

藝術家陳凱森表示，創作手法上，運用了AI運算中常見的「三角點」無限運算概念，以無數的三角面構成藍鵲的立體形象，藉此呼應寶山作為「科技鄉鎮」的意象。此外，牆面上以數位化的「視窗」效果呈現，日夜各有不同風貌。

為讓居民更深入了解並參與公共藝術設置過程，這次活動安排作品導覽，並邀請約60名民眾參加以台灣藍鵲為主題的立體素胚彩繪，完成後可將作品帶回作為紀念，並獲贈藝術家設計款藍鵲主題T恤，讓藝術體驗與在地情感緊密連結。

「守護寶山」以寶山鄉鄉鳥台灣藍鵲為主題，成雙成對的藍鵲象徵地方的雙胞胎文化。圖／寶山鄉公所提供
新竹縣寶山鄉公所今天在寶山國中停車場舉行公共藝術，推出「守護寶山、入寶山知寶山」兩件作品。記者郭政芬／攝影
創作手法上，運用了AI運算中常見的「三角點」無限運算概念，以無數的三角面構成藍鵲的立體形象。圖／寶山鄉公所提供
「入寶山知寶山」以書卷造型裝置於牆面，透過夜間背光呈現甘蔗（寶山黑糖）、橄欖及茶花等意象，彰顯寶山豐富的自然與文化底蘊。記者郭政芬／攝影
圖書館 台灣藍鵲 公共藝術

