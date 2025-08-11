輕食料理風潮盛行 苗縣衛生局公布稽查餐飲檢驗結果

苗栗縣政府衛生局為確保食品安全，今年5月至6月執行「輕食料理餐飲及販售業查驗專案」，針對轄內餐飲及販售業者進行現場稽查並抽驗產品；衛生局今公布查核結果，共稽查餐飲業6家、販售業2家，皆符合規定。

衛生局表示，近年輕食飲食風潮盛行，蔬菜沙拉、雞胸肉等低熱量料理深受消費者喜愛，此次專案重點檢查從業人員衛生習慣、製作環境清潔、食材來源溯源，並特別著重在生熟食用具分區、餐具潔淨度與破損汰換，以及醬料與容器的衛生狀況。

另抽驗13件輕食料理產品，涵蓋蔬菜沙拉、雞肉料理等，檢驗項目包括大腸桿菌、大腸桿菌、沙門氏菌及單核細胞增生李斯特菌，檢驗結果均符合衛生標準。

由於輕食多採用生食蔬菜或低溫烹調食材，製作與保存過程必須謹慎。衛生局提醒業者，應確實執行食材清洗、生熟食分開及低溫保存，並維持工作環境與器具衛生；同時，建議消費者購買後儘快食用，避免長時間置於室溫，以降低細菌滋生及食品中毒風險。