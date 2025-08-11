竹市標靶式科技執法 9月1日起遷至光復路、大雅路

新竹市警察局致力提升執法機動性及維護交通秩序與行人安全，自去年10月啟用標靶式科技執法至今已滿9個月，並針對標靶式科技執法成效進行全面評估。警方說，寶山路與建華街交叉口及武陵路196巷口的事故與違規行為顯著下降，並在觀測其他路口違規狀況後，決議將上述兩處標靶式科技執法設備遷移至光復路一段544巷及大雅路（湳雅大魯閣前）行人穿越道，並自9月1日起正式實施執法，進一步提升駕駛人尊重行人路權的意識。

警察局表示，自科技執法啟用以來，竹市寶山路與建華街及武陵路196巷口兩處路口的目標事故與違規行為明顯減少，月平均分別下降約30件及180件。鑑於這些路口的特定事故與違規情況已有顯著改善，警方決定將科技執法設備移設至違規情形較為嚴重的光復路一段544巷（逆向行駛）及大雅路（湳雅大魯閣前）行人穿越道不停讓行人路段，持續推動行人友善政策，並培養用路人遵守交通規則的良好習慣。

警察局說明，新執法點位的宣導期自即日起至8月31日止，並將於9月1日起正式實施執法。警局將持續檢討與滾動調整執法地點，相關設備將轉移至其他肇事或違規嚴重的路段，以發揮最大效益並降低成本。藉由科技執法設備的應用，持續強化路口交通安全，為市民打造更安全的行人環境。