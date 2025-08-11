桃園老街溪私人土地可換大園都計建地 即起開放申請

桃園老街溪承災風險逐年提高，但河川內有私人土地，使得治水工程難推動。為此，桃園市水務局今公告容積移轉計畫，部分流域私人土地可透過容移方式換取大園區都市計畫範圍建地，即日開放申請。

老街溪因流經中壢老街得名，是桃園主要河川之一，河道全長36.7公里流經龍潭、中壢、平鎮和大園等地，沿途除了龍潭、平鎮和中壢3大工業區，還有1年千萬人次造訪的老街溪步道，重要產業園區與景點，凸顯其地方發展地位，也彰顯其治理的重要性。

市府指出，老街溪流域的土地近年呈現高度利用情況，但氣候變遷導致降雨型態變化，短時間強降雨發生率越來越高，造成流域承災風險提高，但河道內有私人土地，政府財政有限無法全面協議價購或徵收，使得整治工作難推動。為解決治水迫切需求，水務局依據水利法與都市計畫容積移轉實施辦法辦理公告。

水務局表示，此次計畫實施範圍為老街溪大園區流域，詳細位置是心園橋（斷面12‑1）至大園區老街溪橋（斷面8），全長約1.40公里，容移標的為位於河川區域且受限制使用的私人土地，地主可選擇將容積移轉至大園都市計畫範圍內其他可建築用地。