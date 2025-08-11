快訊

路霸占位連嬰兒床都出動 新竹警：違規可開罰

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
有民眾在臉書發文，東區博愛街東園國小圍牆外長期都有特定人士擺放個人雜物，甚至還有廢棄的嬰兒床，直接將巷弄當成自家地盤，占地為王藉此方便停車，希望相關單位能重視。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「新竹爆料公社」
新竹市地狹人稠，有民眾在臉書發文，東區博愛街東園國小圍牆外長期都有特定人士擺放個人雜物，甚至還有廢棄的嬰兒床，直接將巷弄當成自家地盤，占地為王藉此方便停車，希望相關單位能重視。該貼文引發網友熱議，有網友說香山區也有很多類似情況；對此，警方回應，此行為已明顯違規，呼籲民眾勿占用道路，否則可處1200元以上2400以下罰鍰。

市警局表示，依「道路交通管理處罰條例」第82條第1項第1款規定，於道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，均屬違規；同條第2項亦規定，前項第1款妨礙交通之物及第8款廣告牌，若經勸導行為人不即時清除，或行為人不在場，將視同廢棄物，依相關法令予以清除。

警察局說明，員警發現上述違規情形時，將先行勸導行為人立即清除；若未改善或行為人不在場，則啟動清道專案，除針對違規行為舉發外，並協請市府工務處辦理拆除，及環境保護局執行清運，以維護道路暢通與用路安全。

有民眾在臉書社團「新竹爆料公社」發文，指東區博愛街76巷，東園國小圍牆外常有人拿物品佔路，當作自己家停車格，這樣當路霸是可以的嗎？希望警方能處理，公共空間本來就是看到的人都可以停，為什麼有人可以持續霸佔？！

不少民眾紛紛在底下留言「新竹的學校周邊都是佔地為王的停車場」、「哇嬰兒床，標新立異」、「我20年前印象中 .... 以前這裡就是這樣了」、「支持畫設車格，公有地使用者付費很合理，不是你停了幾十年位置就是專屬的，新竹就是一堆路霸想要享有福利卻又不願意付出相對應的成本」、「香山區也一堆，還會理直氣壯叫別人不准停，因為是他們的位置。」

有民眾在臉書發文，東區博愛街東園國小圍牆外長期都有特定人士擺放個人雜物，甚至還有廢棄的嬰兒床，直接將巷弄當成自家地盤，占地為王藉此方便停車，希望相關單位能重視。記者王駿杰／翻攝自臉書社團「新竹爆料公社」
