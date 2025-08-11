聽新聞
0:00 / 0:00
路霸占位連嬰兒床都出動 新竹警：違規可開罰
新竹市地狹人稠，有民眾在臉書發文，東區博愛街東園國小圍牆外長期都有特定人士擺放個人雜物，甚至還有廢棄的嬰兒床，直接將巷弄當成自家地盤，占地為王藉此方便停車，希望相關單位能重視。該貼文引發網友熱議，有網友說香山區也有很多類似情況；對此，警方回應，此行為已明顯違規，呼籲民眾勿占用道路，否則可處1200元以上2400以下罰鍰。
市警局表示，依「道路交通管理處罰條例」第82條第1項第1款規定，於道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，均屬違規；同條第2項亦規定，前項第1款妨礙交通之物及第8款廣告牌，若經勸導行為人不即時清除，或行為人不在場，將視同廢棄物，依相關法令予以清除。
警察局說明，員警發現上述違規情形時，將先行勸導行為人立即清除；若未改善或行為人不在場，則啟動清道專案，除針對違規行為舉發外，並協請市府工務處辦理拆除，及環境保護局執行清運，以維護道路暢通與用路安全。
有民眾在臉書社團「新竹爆料公社」發文，指東區博愛街76巷，東園國小圍牆外常有人拿物品佔路，當作自己家停車格，這樣當路霸是可以的嗎？希望警方能處理，公共空間本來就是看到的人都可以停，為什麼有人可以持續霸佔？！
不少民眾紛紛在底下留言「新竹的學校周邊都是佔地為王的停車場」、「哇嬰兒床，標新立異」、「我20年前印象中 .... 以前這裡就是這樣了」、「支持畫設車格，公有地使用者付費很合理，不是你停了幾十年位置就是專屬的，新竹就是一堆路霸想要享有福利卻又不願意付出相對應的成本」、「香山區也一堆，還會理直氣壯叫別人不准停，因為是他們的位置。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言