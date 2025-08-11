快訊

德語孤島／20年後恐現人才空洞 外語系能靠輔系自救？

美俄會談牽動台海安全！美議員：普亭若得利過頭 下個遭殃是台灣

民調／大勢已定？823大罷免投票意願 不同意居絕對上風

龜山併入新北議題再起討論 立委促加速行政區劃立法

聯合報／ 記者張策周嘉茹／連線即時報導
桃園龜山、新北林口生活圈相連，林口長庚醫院行政區隸屬於桃園龜山，兩地居民生活、就學、醫療有許多互動與連結。本報資料照片
桃園龜山、新北林口生活圈相連，林口長庚醫院行政區隸屬於桃園龜山，兩地居民生活、就學、醫療有許多互動與連結。本報資料照片

桃園龜山、迴龍地區與新北接壤，卻因位處邊陲，成了施政末梢。被視為行政區域調整解方的「行政區劃法草案」因屆期不連續而卡關30年，至今未完成立法程序，法案正在內政委員會審查，立委牛煦庭等人促加速，翻轉邊陲區的發展困境。

各地許多行政區交界處，一橋之隔卻是橫跨兩縣市，桃園龜山、新北林口就是典型案例，居民就醫、購物與通勤早已「你中有我、我中有你」，近期立法院內政委員會辦「行政區劃立法技術公聽會」，使得地方上「龜山是否併入新北」討論聲又浮現。

內政委員會日前辦公聽會，內政部次長董建宏及多位學者專家列席，有學者直言，此議題不是單純法律問題，而是政治問題，處理頗為棘手。

牛煦庭觀察，桃園龜山、迴龍地區因毗鄰新北林口、新莊地區，但兩地事權不統一，部分建設成了施政末梢，他競選時就將重啟「行政區劃程序法」議案列為主打政見，希望讓龜山、迴龍等邊陲地帶，能有討論調整行政區的機會。

牛提到，內政部1992年起推動行政區劃立法，至今未完成立法程序，拖了30年，「是該突破的時候了」。過去地方也曾有「迴龍劃新北、鶯歌劃桃園」討論聲，但總欠缺法源依據，目前法案在內政委員會審查，行政區劃調整時公民參與是關鍵，希望在專業和民意間取得平衡。

龜山與林口隔著高速公路，醫療、交通設施高度連動。新北立委洪孟楷觀察，新北市長侯友宜與昔日桃園市前市長鄭文燦，或與現任桃園市長張善政之間，雙方能協力推動林口輕軌等重大建設，跨域合作算順暢，行政區調整涉及居民意願、財政與行政作業，是龐大工程，若沒有強烈民意需求不應輕率推動，加強兩市合作、治理與資源整合才是務實方向。

桃園龜山區迴龍里長徐麗月說，迴龍居民對併入新北意願達八、九成，昔日桃園市府對邊緣地區照顧少，居民就醫、生活、教育往新北移動較方便。也有部分長輩持反對意見，認為桃園的長輩福利較好。

新北市府回應，未接獲中央或地方有關行政區域調整的具體構想與建議，行政區劃屬中央權責，行政區劃程序法尚未通過，整併無法源依據。

桃園市民政局指出，行政區劃程序法由中央審議中，縣市交界處治理課題，如何強化服務才是關鍵。基北北桃區域治理平台成立後，已強化迴龍地區等交界處的關注，跨域整合有一定成效。

林口 新北 桃園 牛煦庭 行政區劃法

延伸閱讀

羅明才將接立院副院長？藍委酸柯建銘助理：先顧好老闆出路

罷免開票結果／牛煦庭安然過關 籲賴總統思考大罷免結果與意義

罷免開票結果／綠營票倉不同意居多 牛煦庭：感謝沒和極端主義站一起

【即時短評】守住藍綠搖擺區！桃園牛煦庭熱戰反罷免 衝出10萬不同意票

相關新聞

龜山併入新北議題再起討論 立委促加速行政區劃立法

桃園龜山、迴龍地區與新北接壤，卻因位處邊陲，成了施政末梢。被視為行政區域調整解方的「行政區劃法草案」因屆期不連續而卡關3...

星期評論／苗栗原罪？每年主計、審計「雙打」情何以堪

苗栗縣府2015年7月爆發財政危機，彷彿背負原罪，儘管縣府依償債計畫還款，行有餘力發放社福補助，卻也因為這些社福支出為非...

桃園社宅遭檢討 拚2032年3萬戶達標

台灣房價持續上漲，桃園市審計處發現桃園住宅價格季指數2年來成長2成2，居六都之冠，家戶房價負擔能力越趨嚴峻，興辦社會住宅...

廣角鏡／竹縣獲補助1.9億 將整修72校廁所

新竹縣府去年整修新豐國中廁所，並結合校內自由車與貓頭鷹等特色融入設計，環境煥然一新，縣府今年再獲教育部核定1.9億元，要...

警察體驗營開跑！桃園上百學生搶報名 親上場打擊犯罪

桃園市警察局八德分局昨在八德靜思堂舉辦尖端刑警體驗營及小小警察體驗營，吸引上百位來自桃園各國中小的學生報名參加，一圓警察...

桃園設計庫資源利用及媒合成效不佳 審計處要求改善

桃園市政府青年局建置桃園設計庫以來，為扶植在地青年設計師與創業團隊發展，桃園市審計處最新審核報告指出，該設計庫部分進駐團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。