龜山併入新北議題再起討論 立委促加速行政區劃立法

桃園龜山、迴龍地區與新北接壤，卻因位處邊陲，成了施政末梢。被視為行政區域調整解方的「行政區劃法草案」因屆期不連續而卡關30年，至今未完成立法程序，法案正在內政委員會審查，立委牛煦庭等人促加速，翻轉邊陲區的發展困境。

各地許多行政區交界處，一橋之隔卻是橫跨兩縣市，桃園龜山、新北林口就是典型案例，居民就醫、購物與通勤早已「你中有我、我中有你」，近期立法院內政委員會辦「行政區劃立法技術公聽會」，使得地方上「龜山是否併入新北」討論聲又浮現。

內政委員會日前辦公聽會，內政部次長董建宏及多位學者專家列席，有學者直言，此議題不是單純法律問題，而是政治問題，處理頗為棘手。

牛煦庭觀察，桃園龜山、迴龍地區因毗鄰新北林口、新莊地區，但兩地事權不統一，部分建設成了施政末梢，他競選時就將重啟「行政區劃程序法」議案列為主打政見，希望讓龜山、迴龍等邊陲地帶，能有討論調整行政區的機會。

牛提到，內政部1992年起推動行政區劃立法，至今未完成立法程序，拖了30年，「是該突破的時候了」。過去地方也曾有「迴龍劃新北、鶯歌劃桃園」討論聲，但總欠缺法源依據，目前法案在內政委員會審查，行政區劃調整時公民參與是關鍵，希望在專業和民意間取得平衡。

龜山與林口隔著高速公路，醫療、交通設施高度連動。新北立委洪孟楷觀察，新北市長侯友宜與昔日桃園市前市長鄭文燦，或與現任桃園市長張善政之間，雙方能協力推動林口輕軌等重大建設，跨域合作算順暢，行政區調整涉及居民意願、財政與行政作業，是龐大工程，若沒有強烈民意需求不應輕率推動，加強兩市合作、治理與資源整合才是務實方向。

桃園龜山區迴龍里長徐麗月說，迴龍居民對併入新北意願達八、九成，昔日桃園市府對邊緣地區照顧少，居民就醫、生活、教育往新北移動較方便。也有部分長輩持反對意見，認為桃園的長輩福利較好。

新北市府回應，未接獲中央或地方有關行政區域調整的具體構想與建議，行政區劃屬中央權責，行政區劃程序法尚未通過，整併無法源依據。

桃園市民政局指出，行政區劃程序法由中央審議中，縣市交界處治理課題，如何強化服務才是關鍵。基北北桃區域治理平台成立後，已強化迴龍地區等交界處的關注，跨域整合有一定成效。