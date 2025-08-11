桃園社宅遭檢討 拚2032年3萬戶達標

台灣房價持續上漲，桃園市審計處發現桃園住宅價格季指數2年來成長2成2，居六都之冠，家戶房價負擔能力越趨嚴峻，興辦社會住宅也尚未達標，要求市府檢討改善。市府都發局回應，已建立多元住宅供給制度，正與中央合作推動社宅，目標2032年3萬戶。

審計處審核報告指出，桃園市2024年第4季的住宅價格季指數159.74，房貸負擔率39.97％，房價所得比為9.22倍，雖皆為六都最低，但與2022年第4季相比，住宅價格指數成長率2成2為六都之冠，房貸負擔率與房價所得比也都有明顯成長，加劇桃園家戶購屋負擔。

桃園審計處認為，房價與民眾生活密切相關，且近年國內房價上漲速度加快，市府針對房價負擔持續弱化問題，應積極研謀善策。另也點出桃園市目前完工社宅4524戶、興建中4430戶、已決標待開工3574戶，距1.5萬戶目標，占比不到9成，由於桃園人口持續成長，籲市府檢討改善。

都發局表示，正持續盤點都市計畫變更或整體開發地區土地，配合變更審議及重畫工程，重點放在陸續啟動社會住宅興辦作業，並輔以租金補貼及包租代管等方式，建立多元住宅供給制度。

都發局統計至今年5月底，設計中社宅3處430戶，預計再發包3處960戶，並配合都市計畫及整體開發工程進度，將於2032年前陸續啟動規畫中的8處1982戶，及11處逾2000戶的儲備基地，與中央合作推動達成2032年3萬戶的目標。