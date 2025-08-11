聽新聞
星期評論／苗栗原罪？每年主計、審計「雙打」情何以堪

聯合報／ 本報記者范榮達

苗栗縣府2015年7月爆發財政危機，彷彿背負原罪，儘管縣府依償債計畫還款，行有餘力發放社福補助，卻也因為這些社福支出為非法定項目，遭主計、審計單位檢討、扣減補助款，「年年被打50大板」，實則對苗栗人不公平。

苗栗縣審計室決算審核報告7月底出爐，不意外苗栗財政相關考核都在末端班，審計室更是檢討縣府非法定社福項目，一般性補助款考核分配款更是因此全國最低，尤其是敬老禮金、生育津貼及學生營養午餐等3項遭點名，縣長鍾東錦認為是必要做的事，許多議員不分黨派也為苗栗人抱不平。

許多苗栗人在意的是這些社福項目，並非苗栗縣巧立名目所獨有，許多縣市都在做，甚至福利還比苗栗更好，苗栗人同樣是中華民國人民，也一樣盡國民義務繳稅，難道不配相對有權利，享有這些社福嗎？

審斟這些福利項目的必要性，其中，敬老禮金由縣府負責2節，鄉鎮市公所分擔1節，高齡化社會共同對老人聊表敬意；生育津貼是因應少子化國安問題，苗栗縣1胎發2萬元，雖實質作用有待商榷，但有鼓勵年輕人生育的用心；營養午餐等福利中央也有著力，縣府加碼10元補充高鈣，不能嗎？

欠債還錢天經地義，依審計室報告，苗栗縣去年歲入、歲出剩餘20億7895萬餘元，創新高，展現縣府回應財政紀律的決心，縣府也有必要評估加速還債的速度，如果明年新版財政劃分收支法實施，增加地方分配財源，苗栗更應展現更大的誠意。

縣府先前爆發的財政危機，非一朝一夕，當時縣府、議會都難辭其咎，但中央的審計、主計「蓋牌」也有責任，以致縣府發不出員工薪水才爆發，中央、地方政府施政是延續，不可能切割，必須承擔。

縣府近10年來努力補破洞，就如縣議員陳品安所說，如果跟銀行貸款借錢，依契約償還本息後，如果還有餘力，是不是也可以享受一些小確幸，命題相比苗栗縣政府負債，如果還要年年還要檢討，扣減補助款，現在受懲罰的苗栗人情何以堪？

