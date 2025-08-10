警察體驗營開跑！桃園上百學生搶報名 親上場打擊犯罪

桃園市警察局八德分局昨在八德靜思堂舉辦尖端刑警體驗營及小小警察體驗營，吸引上百位來自桃園各國中小的學生報名參加，一圓警察夢，近距離感受警察的專業與熱血。體驗營結合最時下青少年關注的議題，包含拒毒、防詐、兒少性剝削防制，透過遊戲與實境模擬，讓學生玩中學、做中懂。

八德分局指出，昨活動由分局長鄭文銘率隊迎接，感謝各單位共同協力，包括社團法人桃園市愛陪伴親子教育協會協助設計關卡、佛教慈濟慈善事業基金會提供八德靜思堂場地與志工支援，以及桃園市慈文獅子會熱情參與與贊助支持，齊心打造一場兼具教育性與趣味性的暑期警察體驗盛事。

活動設計四大關卡，包括數位真相調查局，讓學生認識網路性勒索與詐騙手法；刑案現場鑑識，親自穿戴裝備採集指紋與DNA；行動指揮站，模擬巡邏與突發事件處理；射擊體驗站，體驗警用短槍射擊及認識警用裝備。活動現場特別設置拒毒專區，擺設擬真毒品教具、擬真毒品氣味組、煙毒眼鏡及VR虛擬實境，讓參加學員及現場家長體驗，了解毒品危害。