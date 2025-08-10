桃園設計庫資源利用及媒合成效不佳 審計處要求改善

快訊

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市府青年局建置桃園設計庫培育在地青年設計師及創業團隊，桃園市審計處指設計庫輔導團隊提供資源、媒合成效有待改進。圖／青年局提供
桃園市政府青年局建置桃園設計庫以來，為扶植在地青年設計師與創業團隊發展，桃園市審計處最新審核報告指出，該設計庫部分進駐團隊未能有效利用設計庫提供資源，設計需求媒合成效不佳，青年局應研謀改善，建議整合內外部資源，強化與團隊間的溝通橋梁，以激發團隊成長動力與合作契機，增進計畫執行效益。

市府青年局今天表示，為提升設計庫成效，該局今年度全面盤點與對實際成長需求團隊進行深度訪談，主動導入專業輔導機制，保留原有30位專業顧問，更增聘3位顧問與4位實務業師，實施定期追蹤輔導機制，目前總共輔導16組進駐團隊，媒合機構、企業合作案漸具成效。

青年局自2021年起在中壢新明公有零售市場6樓，建置桃園設計庫基地，推動設計產業發展，培育具潛力的在地青年設計師與創業團隊，吸引創意人才進駐，輔導進駐團隊媒合合作案，該局指出，進駐團隊堯舜設計公司，透過輔導與台灣海報設計協會合作可爾必思創作競賽徵件作品網站設置案、與藍本設計顧問公司合作TTS金星獎競賽網站改版及維護等案件，共媒合資金已超過82萬元。

桃園市審計處表示，青年局去年度以610萬元委外辦理桃園設計庫基地營運暨培育計畫，輔導進駐團隊發想凝聚方案，全年招募25組進駐團隊，僅有10組團隊按季進行顧問輔導，進駐者小聚派對除第4場參與率較高，其他3場只介於團隊總數3至5成，顯示進駐團隊的顧問輔導、小聚派對跨領域交流資源運用成效不佳，應研謀改善辦法，強化與團隊溝通，達成政策推動預期成效。

青年局長侯佳齡表示，該局設計庫已積極透過多元專業顧問及業師的協助，推動跨專業領域整合策略，協助進駐團隊與產業界、結合官方資源單位及在地團體，建立實質合作關係，讓設計團隊順利銜接市場需求，提升創業成功率，帶動青年設計產業發展，桃園設計庫透過實體展演與數位推廣並行，讓設計不只是商品，更是桃園不可錯過的青年創意核心據點。

桃園 設計師 審計機關

