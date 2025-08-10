桃園崖線牽動八德等地歷史 副市長蘇俊賓手繪解碼百年關聯

想解碼桃園市崖線與八德百年發展自然地形、歷史之間的關聯？桃園市副市長蘇俊賓推薦北區客家會館「八德崖線生活廊帶展」，日前開幕活動吸引眾多親子到場，他也前往參加，並與學生們共繪崖線印象創作，並巧思手繪八德崖線地形，讓人一目瞭然。

活動結束後，他覺得崖線的故事實在太精采，回家後念念不忘，決定畫下剖面圖來說明當地的聚落、浣衣池、地下水位和這個特殊地形的關係，希望可以讓大家更了解桃園這個有趣的地形。

蘇俊賓表示，桃園是台灣很獨特的存在，不論是地形、文化或者生態，古石門溪的切割，加上地殼變動，造就了桃園的地形環境和地質條件與其他縣市明顯不同，崖線就是其中一大特色，也是探索桃園地質、文化與生態發展的絕佳載體。他這次手繪的「八德崖線紀錄」，說明了許多地名都跟這樣的地形有關，像是埔頂、山下街與崁仔腳等，藉由圖繪也讓人一目瞭然。

蘇俊賓說，桃園的天然湧泉和其他地方不一樣，不用到深山、不用找野溪，而是在都市中的一個神秘縫隙中，長長的一個帶狀綠帶，叫崖線，我們的祖先們利用天然湧泉所開發的一個又一個浣衣池，就在崖線的下方。天氣炎熱的時候，只要在這附近，就會常常溜來浣衣池，這是他們的秘密武器，天然的消暑秘方。

蘇俊賓也說明，因為萬年前的地殼變動，加上河道的切割，這條綠帶的兩邊存在著蠻大的坡度和高低差，看似缺點，如今成了優點，因為不利於開發，也為城市保留了喘息的空間，留下來的綠帶還有許多寶藏，對桃園來講，是得天獨厚的恩賜。在這條綠帶上還保存著不同族群共同開發的文化資產，像是百年老廟、宗祠和聚落，而許多桃園原生動、植物在此保存下來，好比先人開發的浣衣池，是當年社區中的重要節點與生活中心，目前還保留著至少十多個，也是其中的寶藏。