桃市立圖書館好書交換2.5萬冊 3寶爸帶孩子換127本書「夠看1年」

桃園市立圖書館年度盛事「好書交換」今天全市13館同步登場，熱鬧滾滾，吸引5591人踴躍參與，累計收書量2萬5828冊，成功兌換2萬3949冊書籍，較去年換書數量成長逾53%。今天還有3寶爸帶著孩子一起換書換了127本書，展現全民熱愛閱讀與分享的活力。

活動從上午開館即湧現人潮，不少民眾攜帶行李箱、推車、大紙箱前來「搶書」，氣氛熱烈。總館首位愛書人8點半即在門口等候，成功換得心儀書籍。館方表示，今年總館與分館收書成果亮眼，全市換書人數3409人，創下歷年新高，書籍交換結合社會關懷與親子共讀，各區特色活動吸引多元族群參與。

各分館不僅提供豐富書籍交換，也結合地方特色與社會資源，規畫寓教於樂的互動活動，提升閱讀參與度，像大園分館安排繪本故事攤位，並結合身障、早療、家庭中心等單位舉辦闖關遊戲，打造友善、共融的閱讀場域；會稽分館以豐富童書為主打，吸引眾多孩童開心挑書，蘆竹分館迎來忠實讀者一口氣兌換161本書，滿載而歸，楊梅分館今年收到一整套近全新的金庸小說，有小朋友拿到「喵書郎」牌卡立刻開心開箱。

值得一提的是，有年年參與的「閱讀馬拉松」型資深讀者跑遍4區，靠推車運回166本書，令人驚嘆其熱情與行動力。而中壢則有一位爸爸帶著三位孩子每年都當「開館第一人」，今年成功換得127本「夠全家看一年」。