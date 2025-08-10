快訊

不是因為父親節！童玩節倒數引爆國5塞車3小時 宜蘭夜市人潮「多到可怕」

凌晨搭車返家遭撞！新北少女拋飛車外亡 家屬圍毆運將火爆場面曝光

桃市立圖書館好書交換2.5萬冊 3寶爸帶孩子換127本書「夠看1年」

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市立圖書館總館一早滿場換書人潮。圖／桃園市立圖書館提供
桃園市立圖書館總館一早滿場換書人潮。圖／桃園市立圖書館提供

桃園市立圖書館年度盛事「好書交換」今天全市13館同步登場，熱鬧滾滾，吸引5591人踴躍參與，累計收書量2萬5828冊，成功兌換2萬3949冊書籍，較去年換書數量成長逾53%。今天還有3寶爸帶著孩子一起換書換了127本書，展現全民熱愛閱讀與分享的活力。

活動從上午開館即湧現人潮，不少民眾攜帶行李箱、推車、大紙箱前來「搶書」，氣氛熱烈。總館首位愛書人8點半即在門口等候，成功換得心儀書籍。館方表示，今年總館與分館收書成果亮眼，全市換書人數3409人，創下歷年新高，書籍交換結合社會關懷與親子共讀，各區特色活動吸引多元族群參與。

各分館不僅提供豐富書籍交換，也結合地方特色與社會資源，規畫寓教於樂的互動活動，提升閱讀參與度，像大園分館安排繪本故事攤位，並結合身障、早療、家庭中心等單位舉辦闖關遊戲，打造友善、共融的閱讀場域；會稽分館以豐富童書為主打，吸引眾多孩童開心挑書，蘆竹分館迎來忠實讀者一口氣兌換161本書，滿載而歸，楊梅分館今年收到一整套近全新的金庸小說，有小朋友拿到「喵書郎」牌卡立刻開心開箱。

值得一提的是，有年年參與的「閱讀馬拉松」型資深讀者跑遍4區，靠推車運回166本書，令人驚嘆其熱情與行動力。而中壢則有一位爸爸帶著三位孩子每年都當「開館第一人」，今年成功換得127本「夠全家看一年」。

圖書館館長施照輝表示，好書交換不僅讓舊書找到新主人，也減少紙本浪費，鼓勵市民分享閱讀心得、推廣永續書香文化。多位參與者表示，好書交換已成家庭與社群年度期待的重要活動，未來希望活動場次與點數機制更加優化，讓更多人受惠。

桃園好書交換活動今年募集到2.5萬多本好書，比去年增加逾50%。圖／桃園市立圖書館提供
桃園好書交換活動今年募集到2.5萬多本好書，比去年增加逾50%。圖／桃園市立圖書館提供
愛書人到場仔細翻閱喜歡的書籍。圖／桃園市立圖書館提供
愛書人到場仔細翻閱喜歡的書籍。圖／桃園市立圖書館提供
好書交換活動吸引小朋友參加，每個孩子都有不同的喜好。圖／桃園市立圖書館提供
好書交換活動吸引小朋友參加，每個孩子都有不同的喜好。圖／桃園市立圖書館提供

桃園 圖書館

延伸閱讀

把握暑假逛一波！全台十大超美圖書館

借珍貴古籍卻拿贗品還UCLA圖書館 男偷天換日遭識破

為關稅戰拚外交？盧秀燕今晚率團出訪澳洲 說明因為這個目的出訪

管委會把無用空間改造成貓房！給浪喵住還開放領養 網見1幕讚爆：床比貓多

相關新聞

桃園設計庫資源利用及媒合成效不佳 審計處要求改善

桃園市政府青年局建置桃園設計庫以來，為扶植在地青年設計師與創業團隊發展，桃園市審計處最新審核報告指出，該設計庫部分進駐團...

桃園崖線牽動八德等地歷史 副市長蘇俊賓手繪解碼百年關聯

想解碼桃園市崖線與八德百年發展自然地形、歷史之間的關聯？桃園市副市長蘇俊賓推薦北區客家會館「八德崖線生活廊帶展」，日前開...

桃市立圖書館好書交換2.5萬冊 3寶爸帶孩子換127本書「夠看1年」

桃園市立圖書館年度盛事「好書交換」今天全市13館同步登場，熱鬧滾滾，吸引5591人踴躍參與，累計收書量2萬5828冊，成...

還有9成家具 創世苗栗院頭份義賣最後一天盼幫忙

創世基金會苗栗院昨天、今天在頭份市六合綜合運動場辦理義賣家具，第一天冷冷清清，僅賣出約一成，志工憂心忡忡，今天最後一天，...

竹市府致力改善交通亂象 市議員籲：盡速制訂「新竹市道路設計手冊」

新竹市地狹人稠，新竹市府積極改善交通亂象，但市議員廖子齊指出，市府對於「車向分流」立場反覆，且推出的「道安五環」政策至今...

桃園傳雙蛋落腳 市府：地方利多

台灣人壽與長榮國際儲運合資成立專案公司，將開發桃園航空城基地，外傳將打造巨蛋型體育場館。桃園現有俗稱「巨蛋」的綜合體育館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。