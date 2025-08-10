桃園市4例屈公病境外移入 市府啟動大掃除

桃園市今年已有4例屈公病境外移入確診，桃園市環保局今天表示，9日與衛生局啟動「環境清潔日」，動員志工394隊，總計2萬2375人次，清除積水容器約1900個，以及約61公噸垃圾。

桃園市政府環保局發布新聞稿表示，全球屈公病疫情持續升溫，2025年已累計逾25萬例病例，桃園市今年已有4例境外移入確診，環保局與衛生局9日啟動「環境清潔日」全市大掃除行動，龍潭區龍元宮商圈率先響應，結合龍潭區公所、衛生所、龍元宮、商圈發展協會與環保志工清除病媒蚊孳生源，號召全民參與環境整頓。

環保局提醒，「降雨後一週內巡檢環境，是守住社區健康的重要關鍵」。近期颱風與午後雷陣雨頻繁，積水點成為病媒蚊溫床，環保局7月起推動「市容環境清潔精進專案」，全市12區環保志工隊針對空屋、空地、花盆底盤、塑膠容器與廢輪胎等高風險場域展開地毯式巡檢與清除，徹底阻斷病媒蚊孳生鏈，並進行消毒作業。

衛生局說明，登革熱與屈公病都透過病媒蚊傳染且目前無疫苗及特效藥，日常落實「巡、倒、清、刷」才是預防最有效方法。依據疾管署監測，屈公病在美洲最嚴峻，亞洲地區印度與中國廣東省病例快速上升，澳門、香港也出現移入個案，歐洲與非洲多國都傳本土病例。提醒民眾出國前先查詢國際旅遊疫情等級，若自疫區返國或接觸疑似病例應自主健康監測14天。