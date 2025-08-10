竹縣褒忠亭義民廟237週年 奉飯儀式揭祭典序幕

快訊

中央社／ 新竹縣10日電

2025年適逢新埔褒忠亭義民廟建廟237週年，今年義民祭由關西聯庄祭典區輪值，今天舉辦「恭迎義民爺爺儀式」，展開為期1個月的傳統「奉飯儀式」，為義民節祭典揭開序幕。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，義民爺忠肝義膽、忠孝節義的精神，是當今社會珍貴的價值，更是全台客家人及大新竹鄉親共同的信仰核心，竹縣褒忠亭義民節祭典為國家指定重要民俗中客庄傳承的無形文化資產。

新竹縣政府文化局表示，今年於關西祭典區社區及4所國小辦理「義進校園及社區」系列，包括義民爺巡演、客家獅夏令營、小神豬創作、禮生與祝禱生培訓及花擔舞教學等，凝聚跨世代信仰記憶。

文化局指出，今年適逢竹縣文化局30週年，特別以「義魄千秋-2025全國義民祭在新竹縣」結合運動、潮流與親子元素，推出路跑嘉年華，並規劃挑擔儀式、義民藝陣舞劇與祈福祭祀大典，邀請全國民眾共襄盛舉。

新聞稿中，值年總爐主羅吉平表示，關西鎮21個里自今天起輪值奉飯，9月9日豎燈篙揭開核心祭典序幕，後續還有鳳山溪放水燈，義民爺祭祀大典及普渡等傳統儀式。

新竹 客家人 文化局

