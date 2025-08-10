百名親子同樂！桃消誠聖宮辦夏令營 防災教育從小扎根

為加強民眾防災意識、提升家庭自我保護能力，桃園市消防局第三大隊山腳分隊昨在蘆竹區誠聖宮廣場舉辦「消暑一夏消防夏令營」活動，吸引超過100位親子踴躍參加。活動以寓教於樂的闖關方式進行，讓大小朋友在歡樂氣氛中體驗防災演練，度過充實又有意義的夏日時光。

山腳分隊指出，今年夏令營設計了多個富有教育意涵又兼具趣味的闖關項目，包括射水體驗的「滅火小尖兵」、學習防溺知識的「防溺小勇士」、模擬煙霧逃生的「疑雲密佈」、了解住警器作用及逃生關門要領的「住警器及濃煙關門」關卡，以及模擬地震當下正確應變動作的「地震體驗屋」。每一關卡皆由專業消防人員現場指導，確保參與者在安全前提下深入學習。

現場不僅設有趣味體驗，還搭配闖關集點活動與小禮物發放，讓孩子們在遊戲中充滿動力、學習熱忱十足。許多家長也表示，透過親子一同參與，不但讓孩子建立起對消防工作的尊敬與安全意識，也增進了家人之間的情感交流與合作默契，留下難忘的暑假回憶。