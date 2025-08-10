聽新聞
還有9成家具 創世苗栗院頭份義賣最後一天盼幫忙
創世基金會苗栗院昨天、今天在頭份市六合綜合運動場辦理義賣家具，第一天冷冷清清，僅賣出約一成，志工憂心忡忡，今天最後一天，苗栗院盼民眾到場愛心支持。
創世苗栗院攜手家昀國際公司，連續第8年辦理「Chill一夏・爸氣登場」家具義賣，昨天、今天在頭份市六合綜合運動場（六合國小預訂地）頭份市中華路737號對面登場，結合福斯汽車展示、和鋒食品「杏福巧」公益餅乾、星巴克咖啡發票兌換活動。
家具義賣昨天第一天，一整天上門的民眾寥寥無幾，志工看著附近湯包店湯包店的人潮，心中百味交集，憂心還剩下九成家具如何出清，今天最後一天，上午10點至下午4點，期盼民眾幫忙。
苗栗院指出，苗栗院在地安養64名植物人，仰賴家具義賣重要收入，換取買奶粉尿布看護墊的經費，因此用心辦了這場活動，攸關院民的安養費，苗栗院也沒有多餘空間可以放置家具，需要各界多多支持。
