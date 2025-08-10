快訊

還有9成家具 創世苗栗院頭份義賣最後一天盼幫忙

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
創世基金會苗栗院今天最後一天在頭份市六合綜合運動場辦理義賣家具，盼民眾到場愛心支持。圖／創世基金會苗栗院提供
創世基金會苗栗院今天最後一天在頭份市六合綜合運動場辦理義賣家具，盼民眾到場愛心支持。圖／創世基金會苗栗院提供

創世基金會苗栗院昨天、今天在頭份市六合綜合運動場辦理義賣家具，第一天冷冷清清，僅賣出約一成，志工憂心忡忡，今天最後一天，苗栗院盼民眾到場愛心支持。

創世苗栗院攜手家昀國際公司，連續第8年辦理「Chill一夏・爸氣登場」家具義賣，昨天、今天在頭份市六合綜合運動場（六合國小預訂地）頭份市中華路737號對面登場，結合福斯汽車展示、和鋒食品「杏福巧」公益餅乾、星巴克咖啡發票兌換活動。

家具義賣昨天第一天，一整天上門的民眾寥寥無幾，志工看著附近湯包店湯包店的人潮，心中百味交集，憂心還剩下九成家具如何出清，今天最後一天，上午10點至下午4點，期盼民眾幫忙。

苗栗院指出，苗栗院在地安養64名植物人，仰賴家具義賣重要收入，換取買奶粉尿布看護墊的經費，因此用心辦了這場活動，攸關院民的安養費，苗栗院也沒有多餘空間可以放置家具，需要各界多多支持。

創世基金會苗栗院今天最後一天在頭份市六合綜合運動場辦理義賣家具，盼民眾到場愛心支持。圖／創世基金會苗栗院提供
創世基金會苗栗院今天最後一天在頭份市六合綜合運動場辦理義賣家具，盼民眾到場愛心支持。圖／創世基金會苗栗院提供
創世基金會苗栗院今天最後一天在頭份市六合綜合運動場辦理義賣家具，盼民眾到場愛心支持。圖／創世基金會苗栗院提供
創世基金會苗栗院今天最後一天在頭份市六合綜合運動場辦理義賣家具，盼民眾到場愛心支持。圖／創世基金會苗栗院提供

家具 義賣 頭份

