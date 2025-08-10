快訊

竹市府致力改善交通亂象 市議員籲：盡速制訂「新竹市道路設計手冊」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
廖子齊指出，市府推出的「道安五環」政策至今仍無具體成果，建議應盡速制訂「新竹市道路設計手冊」，讓每一條道路設計都有明確規範、專業主導、公平透明。圖／廖子齊提供
廖子齊指出，市府推出的「道安五環」政策至今仍無具體成果，建議應盡速制訂「新竹市道路設計手冊」，讓每一條道路設計都有明確規範、專業主導、公平透明。圖／廖子齊提供

新竹市地狹人稠，新竹市府積極改善交通亂象，但市議員廖子齊指出，市府對於「車向分流」立場反覆，且推出的「道安五環」政策至今仍無具體成果，建議應盡速制訂「新竹市道路設計手冊」，讓每一條道路設計都有明確規範、專業主導、公平透明；市府交通處回應，將參考台北市經驗，研議訂定竹市相關道路設計規範。

交通處說，目前正委託專業顧問公司進行全市12公尺以上道路及人行環境整體調查，並規畫研擬「行人友善區」的設置範圍。也將積極爭取中央補助，推動市區道路改善工程，相關設計書圖皆依程序送交國土署及專家學者審查，致力提升竹市行車與行人通行安全。

廖子齊指出，竹市「道路與交通」項目在媒體的交通評比吊車尾，因此需要的不是口號，而是一套讓人信任的交通專業規範。以「車向分流」為例，市府決策過程中立場反覆、進退失據，原本由工務處與設計單位規畫的中華路四至六段車向分流設計，最終卻在交通處手中被全面否決。

廖子齊說，市府去年提出的「道安五環」，包括「危險路口改善」、「安心路平計畫」、「通學步道與道安宣導」、「道路工程與號制改善」與「優化大眾運輸」，至今尚無具體成果，甚至連標線與號誌設計都屢出錯，引發市民不滿。

廖子齊指出，去年虎林國中外曾發生毒駕撞傷學生的重大事件，當時市府承諾「將會評估」增設車阻、緩速設施，至今仍無進展。沒有人應該用生命換取改革，更悲哀的是，多數時候連改革都換不到，也強調不是缺工具，也不是缺經費，而是缺乏決心與標準。

廖子齊建議，市府應盡速制定「新竹市道路設計手冊」，市民才會知道標線為什麼這樣畫、設施為什麼這樣設。同時，也要避免少數「民情」凌駕專業，損害多數用路人的安全。另外，市府應依法推動「行人友善區」，特別是在通學區，應優先施作減速設施與車阻，不要等到下一場悲劇發生才來後悔。

市府畫設標線型人行道，以停車帶保護行人，卻有民眾常違停遭檢舉，竟要求市府塗銷人行道，廖子齊指出，市府要避免少數「民情」凌駕專業，損害多數用路人的安全。圖／報系資料照
市府畫設標線型人行道，以停車帶保護行人，卻有民眾常違停遭檢舉，竟要求市府塗銷人行道，廖子齊指出，市府要避免少數「民情」凌駕專業，損害多數用路人的安全。圖／報系資料照

