桃園傳雙蛋落腳 市府：地方利多

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園巨蛋是職籃台啤永豐雲豹主場，也有其他展演用途，市府評估，台壽新場館完工能舒緩場館空間供不應求的壓力。圖／聯合報系資料照片
桃園巨蛋是職籃台啤永豐雲豹主場，也有其他展演用途，市府評估，台壽新場館完工能舒緩場館空間供不應求的壓力。圖／聯合報系資料照片

台灣人壽與長榮國際儲運合資成立專案公司，將開發桃園航空城基地，外傳將打造巨蛋型體育場館。桃園現有俗稱「巨蛋」的綜合體育館，也規畫興建大巨蛋，外界關注航空城巨蛋是否衝擊桃園大巨蛋計畫？桃園市體育局長許彥輝說，台壽與市府規畫方向不同，對地方反而是利多。

中信金旗下子公司台壽去年9月以137億元，標下桃園航空城優先產專區最大面積I基地，預計投資500億元分3期開發，首期打造可容納近萬人的體育場館，將由職籃「桃園台啤永豐雲豹」承租經營，作為球隊未來主場，後續將發展商辦與物流中心。

中信金與榮運前天都發布重訊，補充公告台壽與榮運為航空城I基地簽訂合資契約並共同設立新公司；由於桃園巨蛋現為職籃雲豹隊主場，桃園市長張善政2月也宣布要在中壢體育園區蓋大巨蛋，台壽體育場館將採巨蛋設計的傳言引發討論，外界憂桃園大小巨蛋營運與計畫會受到衝擊。

市府表示，現行運動場館大部分採多元經營，桃園巨蛋也不例外，除了運動賽事，也可供展演空間使用，目前使用時段滿檔，供不應求；台啤永豐雲豹每年主場賽事20多場，若台壽在航空城打造新場館，雲豹主場移轉後，空出時段可滿足其他展演需求。

許彥輝說，就目前所知，台壽航空城基地規畫的體育場館規模與規畫中的大巨蛋不同，地方場館增加反而可帶動利多；大巨蛋朝「棒球蛋」或「籃球蛋」還未定案，但國內能容納2萬人以上、4萬人以下的場館空間稀缺，市府評估市場潛力，已要求團隊朝能容納2、3萬人的場館方向設計。

桃園市長張善政今年2月宣布，在中壢體育園區蓋大巨蛋，基地面積約9公頃，已完成區段徵收工程，正進行滯洪池等工程，預計明年下半年完工驗收後交地；桃園大巨蛋將採促參BOT進行，預計明年招商，市府已拜會職業運動隊伍，爭取投資意願。

