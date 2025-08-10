聽新聞
0:00 / 0:00

竹市清潔車GPS定位 誤差最長23小時 市府：系統已優化

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹市環保局推動清潔車GPS即時追蹤系統與查詢APP，原本希望提升垃圾與回收車效率及便民程度，卻被審計室揭露定位時間與班表公告落差嚴重。記者黃羿馨／攝影
新竹市環保局推動清潔車GPS即時追蹤系統與查詢APP，原本希望提升垃圾與回收車效率及便民程度，卻被審計室揭露定位時間與班表公告落差嚴重。記者黃羿馨／攝影

新竹環保局為方便民眾與提升垃圾收運效率，推出垃圾車GPS即時定位與線上查詢App，但新竹市審計室調查定位系統無助提升效率，去年多達8085筆定位資料與實際抵達時間有落差，誤差最長甚至達23小時；市府表示，App去年已優化，將滾動檢討，降低民眾不便。

新竹市審計室指出，竹市環保局運用GPS建置垃圾車即時追蹤管理系統並開發App，提供垃圾車收運路線和預估抵達時間等資訊，節省民眾倒垃圾時間，但事實上，車輛定位不見得能即時回傳系統，資訊落差可能導致看App下樓倒垃圾的民眾遇到垃圾車已經開走。

審計室表示，竹市環保局的定位系統不夠精準，去年定位時間與系統接收時間相差10分鐘以上多達8085筆，其中更有6019筆落差逾1小時，最長甚至達23小時，嚴重影響民眾接收正確資訊。

環保局表示，清運網App已於2024年重新優化改版，並汰換車機設備提升定位與到站準確率，但GPS定位精準與否會受環境因素影響，將持續改善訊號傳輸不佳路段及位置，優化訊號補回傳機制。

新竹市政府則說，已委請維護廠商與清潔隊逐批盤查，同時調整行駛路線、整併站點與更新班表，使定位系統更貼合實際行駛狀況。另外，在設計新功能方面，提供「預估抵達提醒機制」，減少時間落差，降低不便。

APP 新竹 垃圾車 環保局

延伸閱讀

新北查核運豬車防疫 3輛未裝GPS各罰6000元

高雄大寮圳染紅飄惡臭 環保局查獲冷凍食品廠偷排

廢石棉瓦已清除811公噸 南市環保局：免費太空包加速清運

一堆人搞錯！魚刺、骨頭是「廚餘還垃圾」？環保局公布正解

相關新聞

桃園傳雙蛋落腳 市府：地方利多

台灣人壽與長榮國際儲運合資成立專案公司，將開發桃園航空城基地，外傳將打造巨蛋型體育場館。桃園現有俗稱「巨蛋」的綜合體育館...

竹市清潔車GPS定位 誤差最長23小時 市府：系統已優化

新竹市環保局為方便民眾與提升垃圾收運效率，推出垃圾車GPS即時定位與線上查詢App，但新竹市審計室調查定位系統無助提升效...

其人其事／清大教授周卓煇 致力防藍光危害

清華大學材料系特聘教授周卓煇投入好光研究近35年，因視力受損體悟藍光危害，近年專注研發無藍害燭光OLED燈、20倍護眼防...

審計查桃園虎頭山園區收益差？市府：出租80%多月滿租

桃園市審計處在113年度總決算審核針對市府辦理虎頭山創新園區轉型計畫，指出進度緩慢，仍處於研擬階段，園區不只低度營運，還...

台壽航空城投資案衝擊桃園蓋巨蛋？市府：是利多

台灣人壽去年以137億元標得桃園航空城優先產專區最大面積的I基地，預計投資逾500億元發展物流、商辦與多功能運動場館，傳...

行人走路像闖關！桃園文化街騎樓路面高低落差大又不平

桃園市平鎮區文化街部分路段地勢較高，導致騎樓及路面落差大，且騎樓磁磚偏滑，因此住戶自行改造，導致騎樓不整平，路面又被機車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。