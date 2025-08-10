其人其事／清大教授周卓煇 致力防藍光危害

清華大學材料系特聘教授周卓煇投入好光研究近35年，因視力受損體悟藍光危害，近年專注研發無藍害燭光OLED燈、20倍護眼防藍光眼鏡，並將實驗成果應用於生活場域，致力推廣健康光源，守護大眾視力與生態永續。

周卓煇早年為撰寫教科書，眼睛長時間盯著電腦螢幕，結果左眼得了飛蚊症，右眼出現不可逆黃斑部病變，視力驟減才驚覺「藍光這麼毒」。後來，他走出實驗室，踏遍社區與校園舉辦「光與健康」講座，「視力守護科技列車」走訪全國小學與幼兒園宣傳護眼知識，更成立「光與健康協會」，盼翻轉台灣近視與失眠問題。

另外，周卓煇也發動募款，捐贈250盞燭光OLED三瓣燈至司馬庫斯部落，讓「好光」照亮偏鄉，同時又能減少光害衝擊昆蟲與雪螢，而當地族人以枯木、木筍為材，作虎頭蜂窩造型燈罩，融合自然景觀，成為生態共存的示範。

「晨光似藥，夜光似毒。」周卓煇倡導入夜後減光休息，以恢復健康節律，盼用漸漸失明的雙眼，為世界照亮一條關於光、健康與永續的新路徑。