龍潭3對3鬥牛賽邁入第8屆 啦啦隊Pilots Crew助陣

桃園市龍潭區運動季系列活動開幕典禮暨籃球3對3鬥牛賽今舉行，桃園市副市長蘇俊賓今出席表示，運動季已邁入第8屆，賽事年年吸引眾多大小朋友組隊參賽，共同揮灑汗水，友善競技，一起度過精彩又充滿活力的夏天。

蘇說暑假的下半場才剛開始，今年的青春專案，市府也跨局處舉辦許多營隊、體育競技及觀光遊憩活動，提供青少年及民眾安全又優質的休閒選擇。龍潭運動季也是其中重要的一場活動，尤其是今天的3對3鬥牛賽吸引共151隊報名參加，選手超過700位，規模都比去年更多。市府也將持續與中央合作，為市民建構更多元豐富的教育、體育及各項便民設施，為桃園青少年打造更好的暑假時光。

龍潭區公所表示，龍潭區運動季自2015年開辦，透過鬥牛賽發揮球場最大效益，也讓各地好手齊聚龍潭切磋交流，推廣全民運動風氣。今年開場也特別邀請到5月首度奪下PLG總冠軍的桃園璞園領航猿啦啦隊Pilots Crew到場為選手加油打氣。而參賽組別依年齡分為國小男子、國小女子、國中男子、國中女子、高中男子、高中女子、公開男子、公開女子及壯年等9個組別。