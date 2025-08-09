龍潭3對3鬥牛賽邁入第8屆 啦啦隊Pilots Crew助陣

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市龍潭區運動季系列活動開幕典禮暨籃球3對3鬥牛賽今舉行。圖／桃園市政府提供
桃園市龍潭區運動季系列活動開幕典禮暨籃球3對3鬥牛賽今舉行，桃園市副市長蘇俊賓今出席表示，運動季已邁入第8屆，賽事年年吸引眾多大小朋友組隊參賽，共同揮灑汗水，友善競技，一起度過精彩又充滿活力的夏天。

蘇說暑假的下半場才剛開始，今年的青春專案，市府也跨局處舉辦許多營隊、體育競技及觀光遊憩活動，提供青少年及民眾安全又優質的休閒選擇。龍潭運動季也是其中重要的一場活動，尤其是今天的3對3鬥牛賽吸引共151隊報名參加，選手超過700位，規模都比去年更多。市府也將持續與中央合作，為市民建構更多元豐富的教育、體育及各項便民設施，為桃園青少年打造更好的暑假時光。

龍潭區公所表示，龍潭區運動季自2015年開辦，透過鬥牛賽發揮球場最大效益，也讓各地好手齊聚龍潭切磋交流，推廣全民運動風氣。今年開場也特別邀請到5月首度奪下PLG總冠軍的桃園璞園領航猿啦啦隊Pilots Crew到場為選手加油打氣。而參賽組別依年齡分為國小男子、國小女子、國中男子、國中女子、高中男子、高中女子、公開男子、公開女子及壯年等9個組別。

龍潭區公所指出，今年賽事也結合「暑期青春專案」，透過跨局處合作，加強水域安全、高風險場所、交通安全、防詐及反毒等宣導，並透過「一站式平台」提供暑期活動、打工與志願服務等資訊，讓市民在享受賽事的同時，也能兼顧安全與學習。

桃園市龍潭區運動季系列活動開幕典禮暨籃球3對3鬥牛賽今舉行。圖／市議員徐玉樹提供
桃園市龍潭區運動季系列活動開幕典禮暨籃球3對3鬥牛賽今舉行。圖／桃園市政府提供
審計查桃園虎頭山園區收益差？市府：出租80%多月滿租

桃園市審計處在113年度總決算審核針對市府辦理虎頭山創新園區轉型計畫，指出進度緩慢，仍處於研擬階段，園區不只低度營運，還...

台壽航空城投資案衝擊桃園蓋巨蛋？市府：是利多

台灣人壽去年以137億元標得桃園航空城優先產專區最大面積的I基地，預計投資逾500億元發展物流、商辦與多功能運動場館，傳...

行人走路像闖關！桃園文化街騎樓路面高低落差大又不平

桃園市平鎮區文化街部分路段地勢較高，導致騎樓及路面落差大，且騎樓磁磚偏滑，因此住戶自行改造，導致騎樓不整平，路面又被機車...

新竹清潔車GPS定位不準…民倒垃圾苦等 市府優化改版

新竹市環保局推動清潔車GPS即時追蹤系統與查詢APP，原本希望提升垃圾與回收車效率及便民程度，卻被審計室揭露定位時間與班...

竹市展演中心工地挖出垃圾 7千萬清運費公帑出

營建廢棄物管理失當，最後全民埋單。新竹棒球場地底挖出營建廢棄物，引起軒然大波，新竹地檢署分案調查中。早在2021年，竹市...

屢見地底挖出廢棄物 拖累公共工程

營建廢棄物全台流竄，桃園市多處公共工程基地開挖後，赫然發現「大祕寶」。有市地重劃案因天價的廢棄物清運費，全案告吹；有社宅...

