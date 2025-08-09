1895乙未保台紀念公園「這地方」閒置2年 8月底客家茶館進駐營運

桃園市平鎮區1895乙未保台紀念公園為桃園市客家館設之一，2021年10月完工後對外開放，園區內服務中心自2022年起歷經6次流標，閒置逾2年未使用，遭桃園市審計處要求改善。平鎮區公所回應，服務中心於今年6月決標予梅蘭竹菊文化創意有限公司經營，該公司以「客家茶館」為營業主軸，以茶憩人生、客居有情為品牌理念，融合歷史文化與現代茶酒生活，打造城市旅人心靈的棲地，主要營業內容包括輕食飲品、品茶體驗、藝文展演等，預計於8月底完成裝修並正式對外營運。

1895乙未保台紀念公園位於復旦路二段，鄰近聯新國際醫院、復旦高中，簡潔不落柱的環形跨橋「乙未之環」串連2塊基地是特色，許多民眾假日休憩，還有拍網美照的熱門景點。

不過園區內地下記憶展廳由桃園市客家局維管，平鎮區公所管轄遊客服務中心，服務中心自2022年起歷經6次流標，閒置逾2年未使用，且缺乏自動體外心臟電擊去顫器（AED）等急救設備，邀審計處要求改善。

平鎮區公所回應，服務中心於今年6月決標予梅蘭竹菊文化創意有限公司經營，該公司以「客家茶館」為營業主軸，以茶憩人生、客居有情為品牌理念，融合歷史文化與現代茶酒生活，打造城市旅人心靈的棲地，主要營業內容包括輕食飲品、品茶體驗、藝文展演等，預計於8月底完成裝修並正式對外營運。