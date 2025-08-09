快訊

趙露思認「半隻腳跨出演藝圈」 直播哽咽求工作：在這我沒得幹了

MLB／昔7球滿壘爆炸→今11球滿壘守住 曾豪駒看鄧愷威：沒有亂了陣腳

輕颱楊柳路徑曝光！最快下周二發布海警 這兩天最接近台灣

1895乙未保台紀念公園「這地方」閒置2年 8月底客家茶館進駐營運

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市平鎮區1895乙未保台紀念公園為桃園市客家館設之一，2021年10月完工後對外開放，園區內服務中心自2022年起歷經6次流標，閒置逾2年未使用，遭桃園市審計處要求改善。圖／桃園市客家局提供
桃園市平鎮區1895乙未保台紀念公園為桃園市客家館設之一，2021年10月完工後對外開放，園區內服務中心自2022年起歷經6次流標，閒置逾2年未使用，遭桃園市審計處要求改善。圖／桃園市客家局提供

桃園市平鎮區1895乙未保台紀念公園為桃園市客家館設之一，2021年10月完工後對外開放，園區內服務中心自2022年起歷經6次流標，閒置逾2年未使用，遭桃園市審計處要求改善。平鎮區公所回應，服務中心於今年6月決標予梅蘭竹菊文化創意有限公司經營，該公司以「客家茶館」為營業主軸，以茶憩人生、客居有情為品牌理念，融合歷史文化與現代茶酒生活，打造城市旅人心靈的棲地，主要營業內容包括輕食飲品、品茶體驗、藝文展演等，預計於8月底完成裝修並正式對外營運。

1895乙未保台紀念公園位於復旦路二段，鄰近聯新國際醫院、復旦高中，簡潔不落柱的環形跨橋「乙未之環」串連2塊基地是特色，許多民眾假日休憩，還有拍網美照的熱門景點。

不過園區內地下記憶展廳由桃園市客家局維管，平鎮區公所管轄遊客服務中心，服務中心自2022年起歷經6次流標，閒置逾2年未使用，且缺乏自動體外心臟電擊去顫器（AED）等急救設備，邀審計處要求改善。

平鎮區公所回應，服務中心於今年6月決標予梅蘭竹菊文化創意有限公司經營，該公司以「客家茶館」為營業主軸，以茶憩人生、客居有情為品牌理念，融合歷史文化與現代茶酒生活，打造城市旅人心靈的棲地，主要營業內容包括輕食飲品、品茶體驗、藝文展演等，預計於8月底完成裝修並正式對外營運。

桃園市客家局說，因館舍人員異動，新進員工未及時取得AED相關訓練證書，導致部分館舍較晚完成公共場所AED急救資訊網的登錄作業，現館舍人員均已於今年3月取得訓練合格證書，並完成登錄作業。

桃園市平鎮區1895乙未保台紀念公園為桃園市客家館設之一，2021年10月完工後對外開放，園區內服務中心自2022年起歷經6次流標，閒置逾2年未使用，遭桃園市審計處要求改善。圖／桃園市客家局提供
桃園市平鎮區1895乙未保台紀念公園為桃園市客家館設之一，2021年10月完工後對外開放，園區內服務中心自2022年起歷經6次流標，閒置逾2年未使用，遭桃園市審計處要求改善。圖／桃園市客家局提供

AED 客家 桃園

延伸閱讀

「遇水則Father」桃園救溺特訓 教你5步自救法

悲傷父親節！桃園7旬男爬山倒地 7名高級救護員發現仍救不回

民進黨桃園市議員游吾和父女涉貪 桃檢聲押獲准

民進黨桃園市議員涉貪聲押 黨部發聲了

相關新聞

審計查桃園虎頭山園區收益差？市府：出租80%多月滿租

桃園市審計處在113年度總決算審核針對市府辦理虎頭山創新園區轉型計畫，指出進度緩慢，仍處於研擬階段，園區不只低度營運，還...

台壽航空城投資案衝擊桃園蓋巨蛋？市府：是利多

台灣人壽去年以137億元標得桃園航空城優先產專區最大面積的I基地，預計投資逾500億元發展物流、商辦與多功能運動場館，傳...

行人走路像闖關！桃園文化街騎樓路面高低落差大又不平

桃園市平鎮區文化街部分路段地勢較高，導致騎樓及路面落差大，且騎樓磁磚偏滑，因此住戶自行改造，導致騎樓不整平，路面又被機車...

新竹清潔車GPS定位不準…民倒垃圾苦等 市府優化改版

新竹市環保局推動清潔車GPS即時追蹤系統與查詢APP，原本希望提升垃圾與回收車效率及便民程度，卻被審計室揭露定位時間與班...

竹市展演中心工地挖出垃圾 7千萬清運費公帑出

營建廢棄物管理失當，最後全民埋單。新竹棒球場地底挖出營建廢棄物，引起軒然大波，新竹地檢署分案調查中。早在2021年，竹市...

屢見地底挖出廢棄物 拖累公共工程

營建廢棄物全台流竄，桃園市多處公共工程基地開挖後，赫然發現「大祕寶」。有市地重劃案因天價的廢棄物清運費，全案告吹；有社宅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。