審計查桃園虎頭山園區收益差？市府：出租80%多月滿租

桃園市審計處在113年度總決算審核針對市府辦理虎頭山創新園區轉型計畫，指出進度緩慢，仍處於研擬階段，園區不只低度營運，還要投入經費以維持運作，營運短絀較上年度微增，亟待檢討改善。

虎頭山創新園區自2019年6月啟用至2023年底，短絀分別為1億3409萬餘元、1012萬餘元、937萬餘元、535萬餘元，尚未能落實園區自給自足運作模式，一直未達計畫書有盈餘目標。

議員黃家齊指出，園區最新的目標是有效營運，市府不需要支出相關費用，但張善政上任後目標一直未達成，去年經費反而比前年略增，另外，先前有學生借場地辦展，碰上大雨還淹水，作品還遭波及，顯示建築的維管也有問題，這些都要加速改善。

市政府經濟發展局表示，虎頭山創新園區場館出租率已近八成，包括去年底標租予佳世達科技公司，及今年4月更引進國際加速器（Plug and Play）璞躍台灣公司落地園區，並持續提供多功能展覽館及戶外開放空間供民眾租借。對以往園區營運短絀已有改善。

經發局說明，為強化園區營運與創新能量，園區已引進國際加速器Plug and Play，提升國際能見度、營造產業創新生態。在園區場域活化方面，今年下半年起，將陸續迎來由明碁基金會主辦的地景藝術節、國際級的「2025 PAN ASIA HASH」路跑，以及新住民多元文化故鄉季等指標活動。

在一系列活動的帶動下，園區場館自今年10月中旬至明年4月上旬已接近完全滿租，經發局強調，這些成果為園區下一階段的轉型奠定了穩固基礎。市府致力於園區的轉型與活化，兼顧扮演重要的公共服務角色，已展現具體成果。

另外，園區透過招商及場地活化，持續降低營運支出，並考量產業轉型趨勢與智慧城市發展需求，積極評估以促參方式推動園區轉型，研析各種可行方案，達到與周邊區域共榮實現新城市永續共榮的發展願景。

審計處在決算審核報告指出，中央為加速產業轉型升級，2016年起陸續提出「亞洲．矽谷」、智慧機械產業、綠能科技產業創新、生醫產業創新、國防產業發展、新農業創新及循環經濟等推動方案，稱為「五加二」產業創新計畫，激發產業創新風氣與提升國際競爭力。

桃園市政府為布局AI人工智慧與物聯網應用，於2018年提報虎頭山物聯網創新基地計畫，也就是現在的虎頭山創新園區，原計畫推動期間為2018至2020年度，實際於2019年6月啟用。

審計處表示，依虎頭山物聯網創新基地計畫書，規畫園區在計畫期滿後應轉變場域運作機制，跳脫以政府投入大量資金方式，維持場域收益能力，足以負擔營運支出。計畫獲經濟部9000萬元補助，連同地方自籌款6000萬元，及2020年墊付園區2期開發與修繕1670萬元，計畫總經費合計1億6670萬元。