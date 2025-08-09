台壽航空城投資案衝擊桃園蓋巨蛋？市府：是利多

台灣人壽去年以137億元標得桃園航空城優先產專區最大面積的I基地，預計投資逾500億元發展物流、商辦與多功能運動場館，傳場館會以巨蛋方式呈現，能容納近萬人；外界憂投資案衝擊桃市府蓋巨蛋規畫，但體育局長許彥輝指2者定位不同，指台壽新場館對地方是利多局面。

台灣人壽去年9月標得航空城I基地後，曾對外說明競標理由是相中航空城地點好、離機場近、四周也極具發展性，並指未來將分3期開發，第1期是打造可容納近萬人的多功能運動場館，已確定由「桃園台啤永豐雲豹」承租經營，作為球隊主場之用，而2、3期則會陸續發展商辦與物流中心。

榮運（2607）昨天發布重大訊息，補充說明公司與台壽合資成立專案公司投資航空城I基地土地標售案，雙方有簽訂合資協議書並共同設立新公司；消息讓台壽在桃園投資開發案再次受到關注，也令外界好奇台壽新場館會否衝擊現有的桃園小巨蛋營運。

桃園市體育局長許彥輝指出，現在的運動場館大部分都採多元經營模式，桃園小巨蛋也不例外，除了運動賽事，也做展演空間使用，目前使用時間滿檔，供不應求。職籃「桃園雲豹」每年主場賽事大概20多場，台壽新場館成立，可望舒緩需求問題。

針對外界關心台壽新場館會否有想桃園市政府在中壢體育園區興建巨蛋規畫，許彥輝回應「2者定位不同，不至於互相影響」。

許彥輝表示，中壢體育園區目前由專業團隊規畫中，巨蛋是「棒球蛋」或「籃球蛋」未定案，不過市府已開出規模，要求規畫團隊朝能容納2萬人到3萬人的場館方向設計。

許彥輝說，觀察現有巨蛋規模與使用情況，能容納4萬人以上的場館只有台北大巨蛋，2萬人以下場館選擇很多，但不見能容納2萬人以上、4萬人以下的空間，市府評估此區塊也有市場需求且具開發潛力，所以目前朝此方向規畫中。