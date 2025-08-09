快訊

行人走路像闖關！桃園文化街騎樓路面高低落差大又不平

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市平鎮區文化街部分路段地勢較高，導致騎樓及路面落差大，且騎樓磁磚偏滑，因此住戶自行改造，導致騎樓不整平，路面又被機車族亂停車，輪椅、嬰兒車只能與車爭道，民代獲陳情改善。記者翁唯真／攝影
桃園市平鎮區文化街部分路段地勢較高，導致騎樓及路面落差大，且騎樓磁磚偏滑，因此住戶自行改造，導致騎樓不整平，路面又被機車族亂停車，輪椅、嬰兒車只能與車爭道，民代獲陳情改善。桃園市養工處回應，已取得住戶同意書，因該騎樓與路面落差30至50公分不等，會採人行道方式改善，設計圖月底完前，總經費約300多萬，預計年底前完工。

文化國小、文化公園位於文化街上，連通至民族路，上下班時間壅塞，且有許多學童及附近鄰居會徒步行走，不過該路住宅騎樓雨路面地勢落差大，騎樓磁磚濕滑，住戶自行改造，導致騎樓不平整，輪椅族、嬰兒車難通行。

市議員舒翠玲今會勘表示，文化街36至48號壅塞且機車也都停放在店門口前，騎樓與路面落差大，輪椅族、嬰兒車等必須與車爭道相當危險，先前就有民眾反映，希望騎樓跟路面可以銜接並整平。

舒翠玲說，經3次會勘感謝社區主委廖緯璿協助取得住戶同意改善，她也運用議員配合款100萬元協助改善，希望讓整體安全空間提升。

廖緯璿表示，現況若遇雨或車多時，民眾行走非常的不安全，過去設計的地磚也容易滑倒，導致使用率較低，感謝議員協助爭取改善，希望還給大家一個安全空間。

養工處回應，全長約40公尺、寬約2公尺的騎樓，與道路路面落差30至50公分不等，因此會採人行道設計方式改善，不僅整平，也於路面處設計階梯銜接，整體設計預計於本月25日完成，並公開告知地方民眾，工期預計2個月可完成，總經費逾300萬元。

舒翠玲說，除了今天會勘處，還有其他路段在取得住戶同意書，逐步推動人行安全。

相關新聞

台壽航空城投資案衝擊桃園蓋巨蛋？市府：是利多

台灣人壽去年以137億元標得桃園航空城優先產專區最大面積的I基地，預計投資逾500億元發展物流、商辦與多功能運動場館，傳...

行人走路像闖關！桃園文化街騎樓路面高低落差大又不平

桃園市平鎮區文化街部分路段地勢較高，導致騎樓及路面落差大，且騎樓磁磚偏滑，因此住戶自行改造，導致騎樓不整平，路面又被機車...

新竹清潔車GPS訂位不準…民倒垃圾苦等 市府優化改版

新竹市環保局推動清潔車GPS即時追蹤系統與查詢APP，原本希望提升垃圾與回收車效率及便民程度，卻被審計室揭露定位時間與班...

竹市展演中心工地挖出垃圾 7千萬清運費公帑出

營建廢棄物管理失當，最後全民埋單。新竹棒球場地底挖出營建廢棄物，引起軒然大波，新竹地檢署分案調查中。早在2021年，竹市...

屢見地底挖出廢棄物 拖累公共工程

營建廢棄物全台流竄，桃園市多處公共工程基地開挖後，赫然發現「大祕寶」。有市地重劃案因天價的廢棄物清運費，全案告吹；有社宅...

拉拉山水蜜桃「水傷」多 爆爛果糾紛

桃園市拉拉山水蜜桃遠近馳名，但近日有民眾控訴買到爛掉的水蜜桃，店家還以蘋果填充不老實，老闆夫婦喊冤是誤賣、已退費。市府昨...

