行人走路像闖關！桃園文化街騎樓路面高低落差大又不平
桃園市平鎮區文化街部分路段地勢較高，導致騎樓及路面落差大，且騎樓磁磚偏滑，因此住戶自行改造，導致騎樓不整平，路面又被機車族亂停車，輪椅、嬰兒車只能與車爭道，民代獲陳情改善。桃園市養工處回應，已取得住戶同意書，因該騎樓與路面落差30至50公分不等，會採人行道方式改善，設計圖月底完前，總經費約300多萬，預計年底前完工。
文化國小、文化公園位於文化街上，連通至民族路，上下班時間壅塞，且有許多學童及附近鄰居會徒步行走，不過該路住宅騎樓雨路面地勢落差大，騎樓磁磚濕滑，住戶自行改造，導致騎樓不平整，輪椅族、嬰兒車難通行。
市議員舒翠玲今會勘表示，文化街36至48號壅塞且機車也都停放在店門口前，騎樓與路面落差大，輪椅族、嬰兒車等必須與車爭道相當危險，先前就有民眾反映，希望騎樓跟路面可以銜接並整平。
舒翠玲說，經3次會勘感謝社區主委廖緯璿協助取得住戶同意改善，她也運用議員配合款100萬元協助改善，希望讓整體安全空間提升。
廖緯璿表示，現況若遇雨或車多時，民眾行走非常的不安全，過去設計的地磚也容易滑倒，導致使用率較低，感謝議員協助爭取改善，希望還給大家一個安全空間。
養工處回應，全長約40公尺、寬約2公尺的騎樓，與道路路面落差30至50公分不等，因此會採人行道設計方式改善，不僅整平，也於路面處設計階梯銜接，整體設計預計於本月25日完成，並公開告知地方民眾，工期預計2個月可完成，總經費逾300萬元。
舒翠玲說，除了今天會勘處，還有其他路段在取得住戶同意書，逐步推動人行安全。
