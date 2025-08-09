快訊

MLB／8月8日奪首勝！鄧愷威想對爸爸說：我愛你

台美關稅20+N% 張善政列談判三大敗筆批中央鴕鳥

「罷工期還創作」被指違規！南韓名導朴贊郁遭美國編劇工會除名

議員指竹北新寮街2處Y型路口事故頻傳 竹縣允改善

中央社／ 新竹縣9日電

國民黨籍新竹縣議會副議長王炳漢今天說，竹北市新寮街有2處連續Y字型路口，車流多無號誌管制，交通事故頻傳。經與縣府、公所、里長會勘後，將增設號誌並劃設標誌標線改善。

王炳漢向中央社記者表示，新寮街是竹北西區交通要道，北可通往麻園、白地，南接新竹市，近年車流量逐漸增加，新寮橋南側短距離內連續與2條巷道交會，但缺乏號誌控制，極易發生事故，接獲陳情後，立即聯繫縣府與市公所共同勘查。

新竹縣政府交通旅遊處指出，評估後，該路段2處Y字型路口新設號誌可有效改善視線與動線混亂情況，但號誌啟用後各方向停等時間將增加，需由里長提前向居民說明，爭取理解與配合。

根據初步規劃，交旅處表示，將於2路口設置共6支8吋L型號誌桿，並採用軟桿包覆裸露桿體，降低碰撞傷害；後續路口標誌與標線則由竹北市公所配合劃設，盼工程完成後提升道路通行秩序與安全。

新竹 竹北 交通事故

延伸閱讀

鄭朝方被諷「林智堅2.0」 林思銘：只會到處收割政績

竹縣台61鳳鼻尾隧道內劃設雙白實線 禁變換車道

竹北停車場編碼大改造 直觀代號一看就懂、Google找得到

竹縣快捷9號路線公車 增7無障礙班次、新停2站點

相關新聞

台壽航空城投資案衝擊桃園蓋巨蛋？市府：是利多

台灣人壽去年以137億元標得桃園航空城優先產專區最大面積的I基地，預計投資逾500億元發展物流、商辦與多功能運動場館，傳...

審計查桃園虎頭山園區收益差？市府：出租80%多月滿租

桃園市審計處在113年度總決算審核針對市府辦理虎頭山創新園區轉型計畫，指出進度緩慢，仍處於研擬階段，園區不只低度營運，還...

行人走路像闖關！桃園文化街騎樓路面高低落差大又不平

桃園市平鎮區文化街部分路段地勢較高，導致騎樓及路面落差大，且騎樓磁磚偏滑，因此住戶自行改造，導致騎樓不整平，路面又被機車...

新竹清潔車GPS定位不準…民倒垃圾苦等 市府優化改版

新竹市環保局推動清潔車GPS即時追蹤系統與查詢APP，原本希望提升垃圾與回收車效率及便民程度，卻被審計室揭露定位時間與班...

竹市展演中心工地挖出垃圾 7千萬清運費公帑出

營建廢棄物管理失當，最後全民埋單。新竹棒球場地底挖出營建廢棄物，引起軒然大波，新竹地檢署分案調查中。早在2021年，竹市...

屢見地底挖出廢棄物 拖累公共工程

營建廢棄物全台流竄，桃園市多處公共工程基地開挖後，赫然發現「大祕寶」。有市地重劃案因天價的廢棄物清運費，全案告吹；有社宅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。