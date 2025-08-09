議員指竹北新寮街2處Y型路口事故頻傳 竹縣允改善
國民黨籍新竹縣議會副議長王炳漢今天說，竹北市新寮街有2處連續Y字型路口，車流多無號誌管制，交通事故頻傳。經與縣府、公所、里長會勘後，將增設號誌並劃設標誌標線改善。
王炳漢向中央社記者表示，新寮街是竹北西區交通要道，北可通往麻園、白地，南接新竹市，近年車流量逐漸增加，新寮橋南側短距離內連續與2條巷道交會，但缺乏號誌控制，極易發生事故，接獲陳情後，立即聯繫縣府與市公所共同勘查。
新竹縣政府交通旅遊處指出，評估後，該路段2處Y字型路口新設號誌可有效改善視線與動線混亂情況，但號誌啟用後各方向停等時間將增加，需由里長提前向居民說明，爭取理解與配合。
根據初步規劃，交旅處表示，將於2路口設置共6支8吋L型號誌桿，並採用軟桿包覆裸露桿體，降低碰撞傷害；後續路口標誌與標線則由竹北市公所配合劃設，盼工程完成後提升道路通行秩序與安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言