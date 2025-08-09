議員指竹北新寮街2處Y型路口事故頻傳 竹縣允改善

國民黨籍新竹縣議會副議長王炳漢今天說，竹北市新寮街有2處連續Y字型路口，車流多無號誌管制，交通事故頻傳。經與縣府、公所、里長會勘後，將增設號誌並劃設標誌標線改善。

王炳漢向中央社記者表示，新寮街是竹北西區交通要道，北可通往麻園、白地，南接新竹市，近年車流量逐漸增加，新寮橋南側短距離內連續與2條巷道交會，但缺乏號誌控制，極易發生事故，接獲陳情後，立即聯繫縣府與市公所共同勘查。

新竹縣政府交通旅遊處指出，評估後，該路段2處Y字型路口新設號誌可有效改善視線與動線混亂情況，但號誌啟用後各方向停等時間將增加，需由里長提前向居民說明，爭取理解與配合。

根據初步規劃，交旅處表示，將於2路口設置共6支8吋L型號誌桿，並採用軟桿包覆裸露桿體，降低碰撞傷害；後續路口標誌與標線則由竹北市公所配合劃設，盼工程完成後提升道路通行秩序與安全。