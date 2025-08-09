新竹清潔車GPS訂位不準…民倒垃圾苦等 市府優化改版

新竹市環保局推動清潔車GPS即時追蹤系統與查詢APP，原本希望提升垃圾與回收車效率及便民程度，卻被審計室揭露定位時間與班表公告落差嚴重，其中GPS定位有6019筆落差逾1小時至23小時、定位資料與清運班表也有2025筆落差超過1至8小時，嚴重影響民眾查詢即時性。環保局表示已全面重新優化改版。

為實現智慧城市並強化生活垃圾與資源回收清運作業效率，新竹市環境保護局運用全球衛星定位功能（GPS）技術，建置新竹市清潔車GPS即時追蹤管理系統、手機APP及網頁平台，讓民眾可即時查詢垃圾車、回收車清運時刻、路線、清運點、車輛車號、預估抵達時間等資訊，即時掌握清潔車動態，節省倒垃圾時間。

不過審計室指出，去年度清潔車與回收車GPS定位時間與系統接收時間落差超過10分鐘者高達8085筆，其中更有6019筆落差逾1小時至23小時，嚴重影響民眾查詢即時性。

而GPS定位資料與系統公告清運班表比較，時間落差30分鐘至1小時者高達6774筆，超過1至8小時者亦有2025筆，且部分清運站點甚至未建置預估抵達時間，影響服務品質。

新竹市環保局表示，GPS定位時間與系統接收時間落差是因GPS回傳延遲或訊號不良系統補回傳才導致，將研議改善訊號傳輸不佳路段及位置，優化訊號補回傳機制，並宣導各路線駕駛員正確操作車機設備，以提供民眾穩定可靠之清運動態資訊服務。

至於GPS定位資料與系統公告清運班表落差，因班表時間是依照過往行駛經驗排定，會受到當日清運時的車流、道路阻塞、滿載回送、臨時改道等實務狀況影響抵達時間，導致班表與實際定位時間有些許落差，將檢討及滾動式調整路線清運班表時刻表以符合實際，並加強宣導駕駛員依清運路線及時刻表行駛，以強化為民服務品質。