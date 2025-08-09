聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗老憨兒家園 啟用缺資金

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
老憨兒家園位於苗栗市中山路福苗診所旁，提供高齡院生終養，但目前欠缺內裝及設備經費。記者胡蓬生／攝影
老憨兒家園位於苗栗市中山路福苗診所旁，提供高齡院生終養，但目前欠缺內裝及設備經費。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣幼安教養院募資8千萬元興建「老憨兒家園」，雖已完成大樓硬體，但仍欠缺內裝及設施無法啟用，還須勸募2500萬元。院方昨趁父親節送上手作糕餅給縣長鍾東錦，也盼大眾支持幼安附設的手工烘焙坊，提前預定中秋禮盒，協助興建老憨兒家園。

縣府社會處表示，成立32年的幼安教養院是苗栗在地優質的身障福利機構，主要服務18歲以上中、重度心智障礙或兼併智能障礙的多重障礙者，同時承辦苗栗縣身障者服務中心、早期療育及社區式照顧等服務，每年服務超過2千名身障者。

院長林勤妹說，幼安目前有114名身障院生，加上日托生共220人，最高齡院生已87歲；幼安在苗栗市中山路福苗診所旁籌建老憨兒家園「蘭平福祉園」多年，就是希望讓沒有工作能力的高齡院生有個終養住所。

院方昨天帶多名院生、家長到縣府，分享手作糕餅與中秋節禮盒，一名近5歲的院生林小弟弟因罹患罕見疾病，個頭看來僅約2歲大，近年到幼安教養院接受日托照顧，情緒反應愈來愈好。

鍾東錦說，他的妹妹也是身障者，自己從擔任議員時就關注身障者各項議題，縣府目前也是縣內54名身障者的法定監護人，有許多身障者的親屬已離世或無力照顧，需要縣府支持。他也呼籲善心人士捐助或選購幼安的糕餅產品。幼安附設的手工烘焙坊「歡喜兒咖啡屋」專線電話037-338180。

苗栗幼安教養院長林勤妹昨天帶院生、家長到縣府祝福「縣長爸爸」鍾東錦（中）父親節快樂，並送上幼安手作烘焙坊製作的糕餅及中秋禮盒。記者胡蓬生／攝影
苗栗幼安教養院長林勤妹昨天帶院生、家長到縣府祝福「縣長爸爸」鍾東錦（中）父親節快樂，並送上幼安手作烘焙坊製作的糕餅及中秋禮盒。記者胡蓬生／攝影

身障 烘焙 中秋 禮盒 鍾東錦 苗栗縣

延伸閱讀

影／苗栗幼安「老憨兒家園」硬體結構完成 內裝待社會愛心支援

公館紅棗清理果園費用 頭份國小活動中心空調 鍾東錦：縣府應急出錢

高溫高溼重創苗栗公館鄉紅棗 不少農民直接棄採 鍾東錦請命加碼補助

美對台關稅比日韓高 鍾東錦：相信中央有能力協調「降一點」

相關新聞

拉拉山水蜜桃「水傷」多 爆爛果糾紛

桃園市拉拉山水蜜桃遠近馳名，但近日有民眾控訴買到爛掉的水蜜桃，店家還以蘋果填充不老實，老闆夫婦喊冤是誤賣、已退費。市府昨...

苗栗老憨兒家園 啟用缺資金

苗栗縣幼安教養院募資8千萬元興建「老憨兒家園」，雖已完成大樓硬體，但仍欠缺內裝及設施無法啟用，還須勸募2500萬元。院方...

斥資1.3億！阿姆坪水訓基地使用執照卻卡關且用電貴 桃市體育局回應

斥資逾1.3億元興建的石門水庫阿姆坪水上運動訓練基地，因用地問題，2021年完工後無法取得使用執照，且臨時建物每月實際電...

新竹市犬「棕棕」送養失敗？真相曝光 新主人花20萬打造專屬庭院

新竹市政府第2代市犬「棕棕」曾跟隨前市長林智堅出席大小活動，卻被網友發現在收容所認養名單，事件爆發後棕棕已找到認養牠的主...

罰不怕！桃園酒駕累犯+15 姓名、照片曝

全國酒駕新法已於111年3月31日施行，桃園市交通事件裁決處依據酒駕新法規定，自同年5月9日起公告第一波酒駕累犯者姓名、照片，昨(7)日公告第140波名單，此次公布的酒駕累犯有15人。 桃園市交通事

一肩扛起整個家！他照顧車禍重癱兒 獲桃檢、犯保協會表揚「馨毅爸爸」

桃園地檢署長期關懷犯罪被害人及其家屬，透過犯罪被害人保護協會桃園分會的協助，持續提供心理、法律及生活支持服務。檢察長戴文亮與犯罪被害人保護協會桃園分會今(8)日選在父親節家訪交通事故重傷的被害人家庭，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。