苗栗老憨兒家園 啟用缺資金

苗栗縣幼安教養院募資8千萬元興建「老憨兒家園」，雖已完成大樓硬體，但仍欠缺內裝及設施無法啟用，還須勸募2500萬元。院方昨趁父親節送上手作糕餅給縣長鍾東錦，也盼大眾支持幼安附設的手工烘焙坊，提前預定中秋禮盒，協助興建老憨兒家園。

縣府社會處表示，成立32年的幼安教養院是苗栗在地優質的身障福利機構，主要服務18歲以上中、重度心智障礙或兼併智能障礙的多重障礙者，同時承辦苗栗縣身障者服務中心、早期療育及社區式照顧等服務，每年服務超過2千名身障者。

院長林勤妹說，幼安目前有114名身障院生，加上日托生共220人，最高齡院生已87歲；幼安在苗栗市中山路福苗診所旁籌建老憨兒家園「蘭平福祉園」多年，就是希望讓沒有工作能力的高齡院生有個終養住所。

院方昨天帶多名院生、家長到縣府，分享手作糕餅與中秋節禮盒，一名近5歲的院生林小弟弟因罹患罕見疾病，個頭看來僅約2歲大，近年到幼安教養院接受日托照顧，情緒反應愈來愈好。

鍾東錦說，他的妹妹也是身障者，自己從擔任議員時就關注身障者各項議題，縣府目前也是縣內54名身障者的法定監護人，有許多身障者的親屬已離世或無力照顧，需要縣府支持。他也呼籲善心人士捐助或選購幼安的糕餅產品。幼安附設的手工烘焙坊「歡喜兒咖啡屋」專線電話037-338180。