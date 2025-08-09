拉拉山水蜜桃「水傷」多 爆爛果糾紛

桃園市拉拉山水蜜桃遠近馳名，但近日有民眾控訴買到爛掉的水蜜桃，店家還以蘋果填充不老實，老闆夫婦喊冤是誤賣、已退費。市府昨組稽查小組上山，確認是烏龍一場，不過今年水蜜桃水傷多，衍生零星爛果消費爭議，農業局呼籲農家加強把關、維護品質。

有網友在Threads社群發文，表示到拉拉山買了水蜜桃後，借放在民宿店家，隔天取貨直接帶回台北，未料打開有多顆爛果，甚至有蘋果濫竽充數，致電店家回應卻支支吾吾，還叫他們再上山拿。

被指控的水蜜桃店家昨喊冤，表示曾有1組客人要吃水蜜桃，老闆娘從水蜜桃果禮盒取了1顆後，之後擺入蘋果，並未打算要賣，但老闆不知此事，接著連同其他4盒水蜜桃，以5盒、1500元價格便宜售出給另個客人。從網路獲悉客訴後，已道歉、退費，並立即回寄4盒水蜜桃給對方。

市府農業局昨會同經發局、消保官、復興區農會及公所組成聯合稽查小組至店家訪查。消保官呂宜珊說，經調查並確認監視器影像，消費者當天購買時，老闆有將現場5盒攤開給消費者看，雙方都未發現有蘋果放置其中，後續也未見掉包。店家已全額退款給消費者，應是烏龍，非刻意瞞騙。

不過，今年受到颱風與氣候影響，近期水蜜桃水傷嚴重，經農業局訪查其他店家，不少店家為了把關品質會先放置3天，若真的有問題的就不會販售，但因為山上氣溫較山下低，加上路途遙遠，容易因為悶住或接觸高溫，較深沉的水傷就立刻出現，導致民眾認為買到爛果，衍生消費爭議。

王姓農民說，「發現爛果一定不會賣，恐有水傷也都會告知」，不會強迫消費，他強調寧願少賺一點，也不會想要打壞自家招牌。

復興區農會總幹事高理忠說，水蜜桃本就是較易損傷水果，已要求農戶把關品質，且銷售現場一定要雙方確認好，減少爭議，大家共同維護信譽、擦亮品牌。並提醒消費者，水蜜桃買回家後務必冷藏，並於2天內食用完畢。