竹市展演中心工地挖出垃圾 7千萬清運費公帑出

營建廢棄物管理失當，最後全民埋單。新竹棒球場地底挖出營建廢棄物，引起軒然大波，新竹地檢署分案調查中。早在2021年，竹市府在國際展演中心工地就挖出500公噸廢棄物，停工清運、提告求償，但因查無行為人檢方簽結，7千萬清運費由公帑支付。

新竹市國際展演中心基地早年為台肥捐地，位於精華地段，與公道五路交通樞紐相連，具發展潛力。市府爭取中央補助斥資12億元，開工沒多久，2021年挖出大量營建廢棄物，工程停工。

新竹市工務處指出，當時無法確認廢棄物行為人，先請統包商清運廢棄物，直到2022年3月完成後，清除與處理費用約7千萬元，市府依規究責、函送地檢偵辦。

新竹市文化局表示，環保局2023年2月函送新竹地檢署偵辦，但全案缺乏特定人士具體不法事證，最後因查無犯罪情節，檢方去年8月已依規定簽結。

國際展演中心新建工程命運多舛，斥資12億元，2020年剛開挖就挖出廢棄物，隔年統包商管理、整合能力及施工品質不佳，延遲履約，市府依契約暫停支付估驗，最後在2023年5月終止契約，目前辦理中途結算，結算金額約1.76億元。