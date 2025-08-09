聽新聞
屢見地底挖出廢棄物 拖累公共工程

聯合報／ 記者陳俊智張裕珍鄭國樑／桃園報導
營建廢棄物全台流竄，桃園市興安段社宅基地挖出磚頭、鋼筋水泥塊，現場堆積成小山，工程延宕100天，市府多花近3千萬元清運。記者陳俊智／攝影
營建廢棄物全台流竄，桃園市多處公共工程基地開挖後，赫然發現「大祕寶」。有市地重劃案因天價的廢棄物清運費，全案告吹；有社宅、旗艦公園工程被迫暫緩，市府斥資3千萬元清運卻求償無門。專家表示，這顯示基地鑽探未確實，造成省小錢花大錢，也呼籲落實全國土石方管理，遏止不法。

桃園有多處社宅興建中，龜山區興安段幸福國小旁的社宅去年10月開工，規畫130戶，開工後基地挖出營建廢棄物，水泥、磚頭與土壤泥沙混在一起，數量多達1.2萬立方公尺，清運費近3千萬元，工程延宕100個工作天。

市府推測基地下方的廢棄物是原地主重劃敲掉的地上物結構，曾想提告原地主，但法官若要求保全證據，恐耽誤社宅進度，只好作罷。記者走訪清運現場，磚頭、水泥塊已堆成小山。

軍方無償撥用八德區楓樹腳土地，市府規畫打造旗艦公園，施工時挖出電器碎料、腳踏車內胎等，垃圾量多達2千多立方公尺，整體經費從7千多萬元增加到上億元；工務局曾向軍方追討清運費，但軍方稱「不知垃圾哪來的」，加上土地是無償撥用，市府最後自行埋單。

桃市府原計畫在平鎮山子頂規畫公辦永豐市地重劃區，鑽探發現地底垃圾多達23萬立方公尺，初估得花13.3億元清運，因廢棄物來源不可考，多數地主不願負擔清運費，重劃案就此喊卡。

營造業者指出，桃園市管理營建廢棄物很嚴格，砂石車要有GPS定位系統，但只能管到車籍在桃園的車輛，加上每天進出車輛多，違規車夾在合法車輛中，也很難揪出來。

桃園市住宅管理處長邱英哲說，未來執行重大開發或興建社宅，若土地透過市地重劃取得，或地籍資料顯示曾有工廠建物，「將先鑽探，否則拒收」；桃園推行GPS定位防制，但非全國一體適用。

地政局長蔡金鐘說，土地開發將加強檢測，有問題就先檢測，公園通常屬淺開挖，依規定不用鑽探，但也將鑽探列入開發SOP。

土木技師拱祥生說，上述案件未能落實鑽探專業，若能做好點線面等精密鑽探，一旦發現廢棄物，可明確地主責任，否則是省小錢花大錢；GPS定位應全國推行，否則外縣市的車倒進桃園，就無法追蹤。

桃園市環保局指出，發現廢棄物濫倒後除移送檢調偵辦，依廢清法要求行為人、地主或管理人進行清理，若未在期限之內清理完成，將預估清理費用後函送行政執行署，強制執行追繳足額費用。

桃園 廢棄物 公共工程

