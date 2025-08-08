快訊

文資容積移轉座談 學者盼加強地方與中央溝通

中央社／ 桃園8日電
台灣古厝再生協會等單位8日在桃園大溪舉辦文化資產容積移轉座談會，北藝大建築與文化資產研究所副教授黃士娟（右）會中分享案例，盼匯集地方意見向中央反映。圖／中央社
台灣古厝再生協會今天在桃園大溪舉辦文化資產容積移轉座談會。國立台北藝術大學建築與文化資產研究所副教授黃士娟說，希望匯集地方意見回饋中央、優化程序，促進文化資產順利保存。

台灣古厝再生協會與台灣文化資產學會、台北市古蹟歷史建築保存基金會，下午在桃園大溪歷史建築蘭室舉辦文化資產容積移轉座談會。

座談會針對文資保存困境、都市計畫作為歷史街區的保存實踐策略，以大稻埕歷史為例，並分享台北市文化資產容積移轉與保存活化案例。

黃士娟指出，今年1月內政部修正「古蹟土地容積移轉辦法」，更名為「古蹟歷史建築紀念建築土地容積移轉辦法」，除現行古蹟外，也將歷史建築及紀念建築納入適用範圍。

黃士娟說，私有產權屬於民間，若民間不主動發聲推動，難以凝聚力量共促文化資產保存，而這些也攸關民間的權益。希望透過座談會凝聚共識、搜集地方意見回饋中央，讓容積移轉作法更明確順暢，助力文化資產保存。

黃士娟也提到，桃園市已在民國109年5月公告「桃園市古蹟土地容積移轉審查許可要點」，但目前還沒相關案例。

桃園市政府都市發展局人員表示，辦法執行面臨市場性不足、計算公式複雜及所有權人整合困難等問題，未來將配合國土計畫法修正國土功能分區相關規定。

建築師鍾永男則認為，古蹟保存不應該是民間的事，而是政府應該跳下來做的事，更應該給容積獎勵，避免過多限制，讓民眾感到不便。政府給的幫助、獎勵不夠，降低了土地所有權人參與的動力。

鍾永男也說，多數古蹟地價偏低、市場性不足，而容積還是要回歸市場機制。政府應該從母法開始改善，加快修法速度，並加強歷史保存與地價、都市發展間的連結。

文化資產容積移轉座談會共有3場，後續2場將於14日在新竹縣定古蹟長春醫院、15日在台北市定古蹟新芳春茶行舉辦。

台灣古厝再生協會與台灣文化資產學會、台北市古蹟及歷史建築保存基金會等8日下午在桃園大溪歷史建築「蘭室」舉辦文化資產容積移轉座談會，多名專家學者、政府機關人員、建築及文化相關人士出席與會。圖／中央社
古蹟 文化資產 歷史建築

