閱讀讓希望發聲 敦品中學心得寫作桃園圖書總館展出

桃園市立圖書館與矯正署敦品中學舉辦閱讀心得寫作成果展，校方教師群從學生閱讀心得選出30篇優秀作品，最終展出25件，內容包含文字創作、手寫明信片與學生錄製的語音導覽。參與的學生多數未曾走出校園看展，這次可以在桃園最美的圖書館展現自我。

圖書館表示，自112學年度起，桃園市立圖書館透過行動書車進校，開啟與敦品中學的深度合作。3年來，雙方推動4大閱讀支持方案，包含總館出借4000多冊館藏至校內供長期閱覽，每月書車入校班級書箱定期更換，並於八德分館閉館前將4000多冊藏書與800多套影音資源全數轉交敦品中學，豐富了校內圖書館的核心館藏，這些資源，為學生們打開一扇又一扇通往世界的窗。

市立圖書館館長施照輝表示，希望藉由閱讀的力量，將知識的種子深植在每位孩子的心中。選擇在父親節發表這些學生的作品，是想讓所有家長都看見，只要有愛、不放棄，孩子都是最寶貝的小天使。敦品中學學生閱讀心得寫作展即日起至8月31在市圖總館展出，9月2日至30日移至桃園分館，10月2日至31日在八德分館展出。

學生小華分享參展心得表示，對他來說，讀書有很多種，在學校讀書也是讀書，在家看小說也是讀書。重要的是你想看什麼？想在書裡尋找什麼？每本書都代表著每一個人對每一件事的感受以及看法。以前的他是個不愛讀書的人，但當他靜下心來走進圖書館看書的那天，發現書非常多元有趣，或許這一本書你的評價不高，但或許下一本你就會特別喜歡，所以多看多讀，相信你也會找到你的夢中情「書」的。

學生小軒說，他覺得閱讀對是一件很快樂的事，因為在閱讀時他才可以將所有煩心的事先放下，閱讀是一件讓他完全放鬆的事，而且能增廣見聞，知道不同地方的人文特色，和平時不會特別注意的瑣事，所以閱讀對他是重要而且不能荒廢的事。以前小時候就常和媽媽去圖書館，一待就是一整天，不會覺得煩躁，只覺得看書讓他很開心、很放鬆，長大後也常跑去圖書館，像總圖就是我常去的圖書館之一。

「想像有位陌生人站在你的作品前，聽你介紹這本書，也聽你介紹自己，你想對他說什麼？」老師引導學生從錄音、潤飾到書寫，學生開始認真思索自己想留下什麼樣的聲音與印象，那分慎重與期待，是成長的具體證明。

校長郭宗裕表示，閱讀，不只是知識的入口，更是通往理解與表達的橋梁，這群曾經沉默的少年，在書裡找到自己，也學會讓世界聽見他們。學生們有機會能在全國最美麗的圖書館展出個人心得寫作成果，是何等光榮的一件事，當然這也是孩子們自己願意努力付出的成果，相信這次的展覽會成為孩子們生命中重要且美麗的印記。