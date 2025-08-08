苗栗縣青農聯誼會十周年！下田插秧彩繪稻田 9月中旬開放參觀
苗栗縣青農聯誼會成立至今邁入十周年，為展現青年農民對農業的熱情與創意，今天下午齊聚下田插秧，在苑裡鎮知名的藺草博物館前農地打造融合青農精神的「苗青」LOGO稻田彩繪，隨著秧苗成長，稻田彩繪模樣才會逐漸顯現出來，預計9月中旬開放參觀。
這場食農教育插秧活動，現場邀請苗栗縣政府農業處處長陳樹義、苗栗縣農會總幹事鍾金光、苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞及苗栗縣青年農民，一起下田插秧，從體驗中了解稻作文化與耕種辛勞。
活動現場由青農親自教導參與者正確插秧技巧，從田間講解到實際體驗，此次彩繪稻田以青農聯誼會LOGO為主題，色彩鮮明、設計簡潔，傳達出青農團結、創新、回饋鄉土的理念，預計成為地方新亮點與網美打卡熱點。
聯誼會表示，插秧只是系列活動之一，後續將持續辦理食農教育青農展售活動，邀請全縣青農展出自家農特產品，從產地故事到友善耕作方式，讓消費者更認識苗栗豐富多元的農業價值。
苑裡鎮農會也指出，當地兩塊稻田彩繪，二期稻作除了「苗青」LOGO稻田彩繪外，另一幅圖樣暫時保密，預計9月中旬稻田彩繪模樣才會顯現出來，屆時將開放參觀至11月底。
