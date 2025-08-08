快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

苗栗縣青農聯誼會十周年！下田插秧彩繪稻田 9月中旬開放參觀

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗縣青農聯誼會成員今天下午齊聚下田插秧彩繪稻田，期望能持續凝聚青農力量，促進交流與合作，共同為苗栗農業注入更多創新與活力。圖／苑裡鎮農會提供
苗栗縣青農聯誼會成員今天下午齊聚下田插秧彩繪稻田，期望能持續凝聚青農力量，促進交流與合作，共同為苗栗農業注入更多創新與活力。圖／苑裡鎮農會提供

苗栗縣青農聯誼會成立至今邁入十周年，為展現青年農民對農業的熱情與創意，今天下午齊聚下田插秧，在苑裡鎮知名的藺草博物館前農地打造融合青農精神的「苗青」LOGO稻田彩繪，隨著秧苗成長，稻田彩繪模樣才會逐漸顯現出來，預計9月中旬開放參觀。

這場食農教育插秧活動，現場邀請苗栗縣政府農業處處長陳樹義、苗栗縣農會總幹事鍾金光、苑裡鎮農會總幹事鄭年鈞及苗栗縣青年農民，一起下田插秧，從體驗中了解稻作文化與耕種辛勞。

活動現場由青農親自教導參與者正確插秧技巧，從田間講解到實際體驗，此次彩繪稻田以青農聯誼會LOGO為主題，色彩鮮明、設計簡潔，傳達出青農團結、創新、回饋鄉土的理念，預計成為地方新亮點與網美打卡熱點。

聯誼會表示，插秧只是系列活動之一，後續將持續辦理食農教育青農展售活動，邀請全縣青農展出自家農特產品，從產地故事到友善耕作方式，讓消費者更認識苗栗豐富多元的農業價值。

苑裡鎮農會也指出，當地兩塊稻田彩繪，二期稻作除了「苗青」LOGO稻田彩繪外，另一幅圖樣暫時保密，預計9月中旬稻田彩繪模樣才會顯現出來，屆時將開放參觀至11月底。

苑裡鎮農會兩塊稻田彩繪，今年二期稻作除了「苗青」LOGO稻田彩繪外，另一幅圖樣暫時保密，預計9月中旬稻田彩繪模樣才會顯現出來。圖／苑裡鎮農會提供
苑裡鎮農會兩塊稻田彩繪，今年二期稻作除了「苗青」LOGO稻田彩繪外，另一幅圖樣暫時保密，預計9月中旬稻田彩繪模樣才會顯現出來。圖／苑裡鎮農會提供

青農 苗栗縣

延伸閱讀

苗栗東方美人茶評鑑 大贏家又是曾郁芳蟬聯特等獎

苗栗縣國1新增造橋交流道案 聯絡道苗14線拓寬工程11日動土

連續大雨釀農損 苗栗縣紅棗、杭菊災情慘

策略行銷／青農產銷雙戰線 土裡長出品牌力

相關新聞

新竹市犬「棕棕」送養失敗？真相曝光 新主人花20萬打造專屬庭院

新竹市政府第2代市犬「棕棕」曾跟隨前市長林智堅出席大小活動，卻被網友發現在收容所認養名單，事件爆發後棕棕已找到認養牠的主...

斥資1.3億！阿姆坪水訓基地使用執照卻卡關且用電貴 桃市體育局回應

斥資逾1.3億元興建的石門水庫阿姆坪水上運動訓練基地，因用地問題，2021年完工後無法取得使用執照，且臨時建物每月實際電...

罰不怕！桃園酒駕累犯+15 姓名、照片曝

全國酒駕新法已於111年3月31日施行，桃園市交通事件裁決處依據酒駕新法規定，自同年5月9日起公告第一波酒駕累犯者姓名、照片，昨(7)日公告第140波名單，此次公布的酒駕累犯有15人。 桃園市交通事

一肩扛起整個家！他照顧車禍重癱兒 獲桃檢、犯保協會表揚「馨毅爸爸」

桃園地檢署長期關懷犯罪被害人及其家屬，透過犯罪被害人保護協會桃園分會的協助，持續提供心理、法律及生活支持服務。檢察長戴文亮與犯罪被害人保護協會桃園分會今(8)日選在父親節家訪交通事故重傷的被害人家庭，

長照靠山！照顧者中男性比率占4成 桃衛生局：多申請專業服務

桃園市衛生局統計，照顧者中男性比率占4成，在父親節特別的日子，提醒家中有年滿65歲以上行動不便者，50歲以上確診失智症或...

同致電子力挺蘆竹消防分隊 捐贈多項急救裝備

為善盡企業社會責任，回饋地方鄉里，同致電子企業股份有限公司捐贈桃園市消防局蘆竹分隊多項急救裝備，包括自動給氧機、救護配件包與急救包等專業器材，大幅提升消防單位在第一線緊急醫療救護的應變能力，捐贈儀式於

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。