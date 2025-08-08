高齡產業博覽會登場 部桃展現銀髮照護實力

第二屆高齡健康產業博覽會今日於台北世貿一館開幕，面對高齡化浪潮加速來襲，博覽會匯聚產官學研界關注高齡議題的力量，擘劃台灣未來的高齡健康藍圖。衛福部桃園醫院現場布置以「預健先行、老後無憂」為主軸的展區，呈現從醫療照護、智慧輔具到社區支持的多元成果，展現桃園作為宜居城市的厚實底蘊與前瞻視野。

桃園醫院院長楊南屏表示，迎向超高齡社會，不只是應變，更是機會，這次參展不僅向外界分享部桃在高齡照護領域的努力成果，更希望透過與各界交流，激盪更多創新思維，共同為長者打造一個更安全、尊嚴與活力並存的生活環境。他指出，高齡不是負擔，而是社會資產，關鍵在於我們如何用智慧整合與在地行動，把照護做得更早、更近、更好。

部桃的展區義肢輔具中心以「樂齡好幫手，輔具新生活」為題，展出多項專業手工輔具，包括義肢、特製鞋墊、踝足矯具、脊椎側彎矯正背架與各式生活輔具，並由專業物理治療師與輔具技師現場提供諮詢，協助了解輔具選配、補助申請與長照資源。楊南屏希望讓每一位長者知道，輔具不只是補強，更是重獲行動力與生活品質的關鍵工具。

部桃社區護理團隊展示「延緩失智失能課程」的具體成效，結合營養指導、體適能訓練與日常功能維持，協助長者在熟悉的社區中維持獨立生活。楊南屏強調健康的高齡生活必須從年輕時就開始準備，社區是長者的根，我們要讓健康照護真正走進每一條巷弄，每一戶家庭。

楊南屏說明，在環境面，桃園醫院也與在地單位合作，推動高齡友善空間的打造，包括無障礙動線、清楚標示、安全設備等細節，都體現對長者日常生活的貼心與重視。高齡者不是只能待在家裡，而是應該自在地走進社區、走向社會；我們要創造的是一個讓長者可以放心出門、安心參與的環境。台灣正走在關鍵轉折點上，高齡不該只是醫療議題，而是整個社會共同的未來工程，部桃會持續發揮公立醫院的公共責任與創新能力，成為長者的後盾，也讓桃園成為真正適合老後生活的移居首選城市。

2025年高齡健康產業博覽會即日至10日展出，歡迎親身感受科技與人文交織出的高齡健康新生活。總統賴清德、衛福部長邱泰源、經濟部長郭智輝、生策會會長翁啟惠等人到場，展現政府推動高齡健康產業發展的決心與行動力；衛福部醫福會執行長林慶豐也參觀部桃展區，與桃園市社會局與衛生局主管意見交流。