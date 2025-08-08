竹縣台61鳳鼻尾隧道內劃設雙白實線 禁變換車道

快訊

中央社／ 新竹縣8日電

新竹縣政府表示，台61線鳳鼻尾隧道日前發生大貨車疑超車不當釀1死1傷事故，與公路局現勘後決議於隧道內劃設禁止變換車道的雙白實線，違規可處最高新台幣6000元罰鍰。

新竹縣政府今天表示，一輛曳引車上月行駛鳳鼻尾隧道北上62.1公里處時，因變換車道失控撞護欄及梁柱，釀成1死1傷，縣府及交通部公路局北區養護工程分局等單位日前會勘，決定隧道內禁止變換車道，南北雙向均劃設雙白實線。

公路局北區養護工程分局新竹工務段指出，鳳鼻尾隧道每日車流逾1萬4000輛，為確保行車安全，已完成雙白線劃設；北上出口前400公尺仍保留虛線供變換車道，並於隧道入口增設警示牌。

新竹縣政府警察局表示，根據「道路交通管理處罰條例」，快速公路未依規定變換車道可處3000元以上6000元以下罰鍰。

