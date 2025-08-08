快訊

影／苗栗幼安「老憨兒家園」硬體結構完成 內裝待社會愛心支援

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
老憨兒家園位於苗栗市中山路福苗診所旁，提供高齡院生終養，但目前欠缺內裝及設備經費。記者胡蓬生／攝影
老憨兒家園位於苗栗市中山路福苗診所旁，提供高齡院生終養，但目前欠缺內裝及設備經費。記者胡蓬生／攝影

今天是父親節苗栗縣幼安教養院長林勤妹上午帶院生、家長到縣府祝福「縣長爸爸」鍾東錦父親節快樂，並送上幼安手作烘焙坊製作的各式糕餅及中秋禮盒；幼安教養院已成立超過32年，不少身障院生及憨兒如今已成「老寶貝」，教養院籌建10年的「老憨兒家園」募資8000萬元已完成大樓硬體，但迄今內裝及設施仍須勸募，林勤妹盼善心大眾支持。

縣府社會處表示，幼安教養院是苗栗在地優質的身障福利機構，主要服務18歲以上中、重度心智障礙或兼併智能障礙的多重障礙者，同時承辦苗栗縣身障者服務中心、早期療育及社區式照顧等服務，每年服務超過2000名身障者及他們的家庭。

上午到縣府的院生林姓小弟弟已近5歲，因罕見疾病影響認知和成長，個頭看起來僅約2歲左右，且走路不太穩，為安全必須戴頭套保護，因接受早療，情況已比剛到院接受日托時改善，雖然目前仍無法言語，但已有情緒反應，他去年也到縣府來，鍾東錦還記得去年抱過他。

鍾東錦表示，他的妹妹也是身心障礙者，他從擔任議員時就特別關注身障者就學、就養、就醫及就業等議題，縣府目前也是縣內54名身障者的法定監護人，有許多身障者的親屬已離世或無法照顧他們，更需要縣府關懷及支持，感謝幼安每年父親節前夕，帶著縣內優先採購商店歡喜兒咖啡屋製作的美味手作蛋糕及感恩卡片前來，一同歡度父親節，將愛延續。

林勤妹表示，幼安目前有114名身心障礙院生，加上日托的孩子，共有220人，現在最高齡的院生已87歲，她和兒子及2個女兒，一家四口都沒有能力離院，幼安籌建老憨兒家園「蘭平福祉園」多年，鑑於物價不斷上漲，因此趕在去年動工，花了一年多時間完成大樓硬體結構，但還欠缺內裝及相關設施，估計約需2500萬元。

她說，老憨兒家園位於苗栗市中山路福苗診所旁，提供高齡院生終養，由於他們沒有工作能力，如進住一般養老院，費用會高很多，因此幼安多年前就籌畫自己興建老憨兒家園。

幼安附設的手工烘焙坊「歡喜兒咖啡屋」預計製作600份中秋禮盒，提供社區弱勢家庭過節；此外，即日起到9月5日接受大眾預訂，並提供9折優惠，歡迎鄉親踴躍訂購，專線電話037-338180。

幼安「老憨兒家園」位於苗栗市中山路福苗診所旁，提供高齡院生終養。記者胡蓬生／攝影
