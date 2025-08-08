車麗屋桃園A7館動土 市府：瞄準捷運科技產業聚落動能

快訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
行政院秘書長龔明鑫、桃園市經發局長張誠參加車麗屋A7生活館動土典禮。圖／經發局提供
行政院秘書長龔明鑫、桃園市經發局長張誠參加車麗屋A7生活館動土典禮。圖／經發局提供

車麗屋汽車百貨新規畫桃園A7生活館今天動土典禮，行政院秘書長龔明鑫、經發局長張誠、車麗屋董事長卓豐閔等人到場。經發局表示，A7生活館在機捷A7站，是車麗屋汽車百貨持續深耕桃園、拓展事業版圖的重要據點，也展現企業高度肯定桃園優良投資環境。

經發局指出，車麗屋汽車百貨深耕汽車百貨服務領域，目前全台已有33家門市，提供汽車配件銷售、安裝施工、維修保養及諮詢等多元服務，並首創北中南產品保固通用機制，提供消費者更便利的售後保障。此次選址於桃園市重點發展區域之一的機捷A站7生活圈，除瞄準捷運優勢與新興住宅聚落，更看準A7重劃區科技產業聚集與人口成長動能。

A7生活館是車麗屋首度跨足大型複合式商場開發的重要據點，結合自營汽車百貨門市與多元品牌進駐，預計2026年第四季前完工營運，這次與台塑企業合作開發，顯示企業持續拓展事業版圖的企圖心，有助於帶動A7生活圈整體商業機能發展，提升在地就業機會及區域經濟活力，也彰顯對桃園投資環境的高度肯定，成為企業與城市共榮發展的新典範。

經發局指出，車麗屋在桃園市已經有4家門市，規畫A7生活館擴大投資，展現對桃園投資環境與成長潛力的信心，市府將持續提供全方位的投資協助與行政支援，協助企業順利拓展營運據點，攜手促進地方產業升級與永續發展，打造桃園成為企業最信賴的發展基地，並持續強化投資友善環境，促進產業蓬勃發展。

桃園 機捷 百貨

