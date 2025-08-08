斥資1.3億！阿姆坪水訓基地使用執照卻卡關且用電貴 桃市體育局回應

斥資逾1.3億元興建的石門水庫阿姆坪水上運動訓練基地，因用地問題，2021年完工後無法取得使用執照，且臨時建物每月實際電費高於正式電費1.6倍，亟需變更為正式電費。還有先前開放給桃園市划船委員會使用，後續點交給委外廠商時，器材缺少等狀況，皆被桃園市審計處要求改善。

體育局回應，阿姆坪水訓基地臨時用電，經邀集台電會勘協調後，已於今年7月廢止臨時用電及設置正式用電。至於財產管理部分，體育局已全面檢討與制度強化，修訂相關流程，增列借用、點交、歸還等紀錄，並設置雙重核查機制與跨單位協調程序，提升器材管理透明度與準確性，確保公共財產妥善管理。

阿姆坪水訓基地因位於石門水庫特定區都市計畫內水域用地，2021年完工後無法取得使用執照，為使基地順利使用，體育局向市府申請臨時建築許可證至明年10月止，導致每月實際電費率高於正式電費率差異約1.6倍，約3年時間多花費65萬餘元需改善。

報告也指出，基地2022年讓划船委員會無償使用至委外廠商得標止，不過後續簽約委外廠商發現器材有短缺，且廠牌也不符，去年通知委員會償還及處理，顯見體育局對於財產管理及監督作業顯未盡嚴謹，需加強相關機制。

體育局回應，基地臨時建築物原使用期限至明年10月底止，經辦理相關程序後，建築管理處同意期限展延至2034年5月，故無立即拆除疑慮。水域用地則由都市發展局通盤檢討變更為公園用地中，現由內政部審議中，待都市計畫通盤檢討通過，應可符合多目標使用辦法公園用地使用項目，申請建築物使用執照。

體育局說，阿姆坪水訓基地臨時用電，經邀集台電會勘協調後，已於今年7月廢止臨時用電及設置正式用電。水訓基地內屬體育局財產者，皆已全數點交予營運廠商維護管理，現除每月辦理定期或不定期查核，至現場確認場域與財產使用情形外，並依年度財產盤點期程逐一核對與清查。