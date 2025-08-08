新竹市犬「棕棕」送養失敗？真相曝光 新主人花20萬打造專屬庭院

新竹市政府第2代市犬「棕棕」曾跟隨前市長林智堅出席大小活動，卻被網友發現在收容所認養名單，事件爆發後棕棕已找到認養牠的主人，不過今又有網友在PTT發文指棕棕「送養失敗」。動保所回應，目前溝通狀況順暢，並無送養失敗情事。

有網友在PTT八卦版發文：「慟 新竹退養浪犬棕棕送養失敗！」內文指出棕棕在某議員帶朋友去認養前就有人要認養，不過被評估過後不適合認養。該貼文也引來大批網友關注，有網友留言：「是暫時性安置，不是棄養」、「之前風頭上說有人領養，過了就沒了」，不過也有網友回擊：「是非可以這樣顛倒嗎？」

對此新竹市議員劉康彥表示，棕棕已有新認養人，且正準備給棕棕建置有草皮及狗屋的新家，目前由動保所追蹤確認，會盡快帶棕棕到新家，認養程序都正向持續進行中，也與動保所保持聯繫，並無送養失敗情形。

劉康彥說明，棕棕的認養人很認真想給棕棕一個寬敞的新家，施工的設計圖也完成，工程預計逾20萬，除會鋪面整平、重新植草，還有圍籬和棕棕的專屬狗屋，等料件到就可以施作。這些都是在動保所的專業建議後進行環境改善建置，會努力加快腳步，讓棕棕有個新家。

新竹市動保所也證實已到有意願認養棕棕的認養人家中訪視，認養人也確實正進行領養環境建置中，目前溝通狀況順暢，並無送養失敗情事，動保所都依規執行認養程序。