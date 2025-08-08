快訊

楊柳颱風是否登陸關鍵在它 氣象署：若偏南、離台灣不遠 不排除發警報

「超巨絨毛玩偶」緊盯女童餐盤不放 下秒動了700萬人嚇壞：原來是活的？

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

聽新聞
0:00 / 0:00

新竹市犬「棕棕」送養失敗？真相曝光 新主人花20萬打造專屬庭院

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市議員劉康彥表示，棕棕已有新認養人，且正準備給棕棕建置有草皮及狗屋的新家，工程預計逾20萬。圖／劉康彥提供
新竹市議員劉康彥表示，棕棕已有新認養人，且正準備給棕棕建置有草皮及狗屋的新家，工程預計逾20萬。圖／劉康彥提供

新竹市政府第2代市犬「棕棕」曾跟隨前市長林智堅出席大小活動，卻被網友發現在收容所認養名單，事件爆發後棕棕已找到認養牠的主人，不過今又有網友在PTT發文指棕棕「送養失敗」。動保所回應，目前溝通狀況順暢，並無送養失敗情事。

有網友在PTT八卦版發文：「慟 新竹退養浪犬棕棕送養失敗！」內文指出棕棕在某議員帶朋友去認養前就有人要認養，不過被評估過後不適合認養。該貼文也引來大批網友關注，有網友留言：「是暫時性安置，不是棄養」、「之前風頭上說有人領養，過了就沒了」，不過也有網友回擊：「是非可以這樣顛倒嗎？」

對此新竹市議員劉康彥表示，棕棕已有新認養人，且正準備給棕棕建置有草皮及狗屋的新家，目前由動保所追蹤確認，會盡快帶棕棕到新家，認養程序都正向持續進行中，也與動保所保持聯繫，並無送養失敗情形。

劉康彥說明，棕棕的認養人很認真想給棕棕一個寬敞的新家，施工的設計圖也完成，工程預計逾20萬，除會鋪面整平、重新植草，還有圍籬和棕棕的專屬狗屋，等料件到就可以施作。這些都是在動保所的專業建議後進行環境改善建置，會努力加快腳步，讓棕棕有個新家。

新竹市動保所也證實已到有意願認養棕棕的認養人家中訪視，認養人也確實正進行領養環境建置中，目前溝通狀況順暢，並無送養失敗情事，動保所都依規執行認養程序。

認養 新竹 狗屋 林智堅

延伸閱讀

98歲花燈國寶蕭在淦親授技藝 竹市啟動5年傳習計畫

脫北潮再現！北市半年淨遷出3.3萬人「可塞滿3座小巨蛋」

審計室揭竹市逾6成地區無公車可搭 市府闢先導公車因應

年減碳逾500公噸 新竹市推低碳計畫最高補助20萬

相關新聞

新竹市犬「棕棕」送養失敗？真相曝光 新主人花20萬打造專屬庭院

新竹市政府第2代市犬「棕棕」曾跟隨前市長林智堅出席大小活動，卻被網友發現在收容所認養名單，事件爆發後棕棕已找到認養牠的主...

罰不怕！桃園酒駕累犯+15 姓名、照片曝

全國酒駕新法已於111年3月31日施行，桃園市交通事件裁決處依據酒駕新法規定，自同年5月9日起公告第一波酒駕累犯者姓名、照片，昨(7)日公告第140波名單，此次公布的酒駕累犯有15人。 桃園市交通事

一肩扛起整個家！他照顧車禍重癱兒 獲桃檢、犯保協會表揚「馨毅爸爸」

桃園地檢署長期關懷犯罪被害人及其家屬，透過犯罪被害人保護協會桃園分會的協助，持續提供心理、法律及生活支持服務。檢察長戴文亮與犯罪被害人保護協會桃園分會今(8)日選在父親節家訪交通事故重傷的被害人家庭，

長照靠山！照顧者中男性比率占4成 桃衛生局：多申請專業服務

桃園市衛生局統計，照顧者中男性比率占4成，在父親節特別的日子，提醒家中有年滿65歲以上行動不便者，50歲以上確診失智症或...

同致電子力挺蘆竹消防分隊 捐贈多項急救裝備

為善盡企業社會責任，回饋地方鄉里，同致電子企業股份有限公司捐贈桃園市消防局蘆竹分隊多項急救裝備，包括自動給氧機、救護配件包與急救包等專業器材，大幅提升消防單位在第一線緊急醫療救護的應變能力，捐贈儀式於

98歲花燈國寶蕭在淦親授技藝 竹市啟動5年傳習計畫

98歲的蕭在淦藝師從事傳統花燈製作70餘年，為新竹市政府登錄「傳統工藝－花燈」保存者，文化局爭取文化部補助80萬元展開「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。