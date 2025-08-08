快訊

楊柳颱風是否登陸關鍵在它 氣象署：若偏南、離台灣不遠 不排除發警報

「超巨絨毛玩偶」緊盯女童餐盤不放 下秒動了700萬人嚇壞：原來是活的？

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

聽新聞
0:00 / 0:00

一肩扛起整個家！他照顧車禍重癱兒 獲桃檢、犯保協會表揚「馨毅爸爸」

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園地檢署長期關懷犯罪被害人及其家屬，透過犯罪被害人保護協會桃園分會的協助，持續提供心理、法律及生活支持服務。檢察長戴文亮與犯罪被害人保護協會桃園分會今(8)日選在父親節家訪交通事故重傷的被害人家庭，深刻見證一位父親在家庭面臨重創後所展現的堅韌與無私的愛。

S 3555476 0
桃檢、犯保協會選在父親節家訪交通事故重傷的被害人家庭，深刻見證一位父親在家庭面臨重創後所展現的堅韌與無私的愛。圖：桃檢提供

桃檢表示，小明(化名)於110年11月17日因交通事故導致重度腦部創傷，癱瘓臥床，長期處於閉眼沉睡狀態，生活完全依賴他人照護。事故發生前家庭經濟仰賴小明父母雙薪支撐，但小明媽媽因親身目睹事故及承受龐大心理壓力，罹患創傷後壓力症候群，生活能力退化無法自理，須長期照護，致使家庭面臨重大壓力。

S 3555482 0
小明爸爸堅定扛起照顧全家之責，獨力撐起家庭經濟重擔、照顧家人。圖：桃檢提供

桃檢進一步提到，然而，在這樣的困境中，小明爸爸堅定扛起照顧全家之責，獨力撐起家庭經濟重擔，下班後親自照顧重傷的孩子，協助復健，全心照料臥床的孩子、身心障礙的女兒與罹病的妻子。即使生活艱辛，小明爸爸仍始終冷靜面對，從未在家人面前表現出疲態，堅持守護家庭每一刻，也因此獲頒犯罪被害人保護協會「馨毅爸爸」的表揚，肯定他在逆境中堅守家庭，用行動守護希望的精神。在歷經了二年多的努力，小明目前已可使用輪椅代步，小明媽媽也逐漸恢復生活自理能力，能與照護者一同照料小明。

今日戴文亮帶領同仁親赴小明家中關懷，與小明爸爸閒話家常，互訴為人父親的負擔與甜蜜，對於小明爸爸守護家人付出與犧牲深表疼惜與敬佩，亦肯定犯保桃園分會與馨生家庭一同攜手走出黑暗、重見希望。小明爸爸也談到，這段日子裡，每天陪伴孩子說話互動，直到確認孩子熟睡後才安心休息，並且感謝犯保桃園分會一路相伴，協助家庭重建。

桃檢提到，小明爸爸用實際行動，詮釋了一位父親對家庭無盡的愛與全然的責任，今天適逢父親節，更能體現父親對生命尊嚴與家庭價值的守護，獲頒表揚「馨毅爸爸」實至名歸。桃檢將持續結合犯保桃園分會，深化在地陪伴與關懷，成為馨生人最堅強的後盾，祈盼社會大眾對於馨生人及馨生家庭有更多的認識與關懷，一起為「溫暖、有感的柔性司法」投注更多的心力。

本文章來自《桃園電子報》。原文：一肩扛起整個家！他照顧車禍重癱兒 獲桃檢、犯保協會表揚「馨毅爸爸」

延伸閱讀：

  1. 深入社區發掘潛在失智個案 長庚科大獲USR大學社會責任獎肯定
  2. 台3線龍潭7/21起進行路基、路面改善作業 夜間調撥車道施工

爸爸 交通事故 桃園地檢署

延伸閱讀

楊昇達父親節報喜！40歲名模妻「戰勝身體限制」懷孕了

影／2男求職...遭要脅拍片罵賴總統、機場放炸彈 桃檢不寬貸今起訴

桃園2男應詐團要求錄飛安恐嚇影片外流 桃檢起訴

高爾宣父親節收最甜禮！萌娃聽新歌跳舞喊「爸爸」

相關新聞

新竹市犬「棕棕」送養失敗？真相曝光 新主人花20萬打造專屬庭院

新竹市政府第2代市犬「棕棕」曾跟隨前市長林智堅出席大小活動，卻被網友發現在收容所認養名單，事件爆發後棕棕已找到認養牠的主...

罰不怕！桃園酒駕累犯+15 姓名、照片曝

全國酒駕新法已於111年3月31日施行，桃園市交通事件裁決處依據酒駕新法規定，自同年5月9日起公告第一波酒駕累犯者姓名、照片，昨(7)日公告第140波名單，此次公布的酒駕累犯有15人。 桃園市交通事

一肩扛起整個家！他照顧車禍重癱兒 獲桃檢、犯保協會表揚「馨毅爸爸」

桃園地檢署長期關懷犯罪被害人及其家屬，透過犯罪被害人保護協會桃園分會的協助，持續提供心理、法律及生活支持服務。檢察長戴文亮與犯罪被害人保護協會桃園分會今(8)日選在父親節家訪交通事故重傷的被害人家庭，

長照靠山！照顧者中男性比率占4成 桃衛生局：多申請專業服務

桃園市衛生局統計，照顧者中男性比率占4成，在父親節特別的日子，提醒家中有年滿65歲以上行動不便者，50歲以上確診失智症或...

同致電子力挺蘆竹消防分隊 捐贈多項急救裝備

為善盡企業社會責任，回饋地方鄉里，同致電子企業股份有限公司捐贈桃園市消防局蘆竹分隊多項急救裝備，包括自動給氧機、救護配件包與急救包等專業器材，大幅提升消防單位在第一線緊急醫療救護的應變能力，捐贈儀式於

98歲花燈國寶蕭在淦親授技藝 竹市啟動5年傳習計畫

98歲的蕭在淦藝師從事傳統花燈製作70餘年，為新竹市政府登錄「傳統工藝－花燈」保存者，文化局爭取文化部補助80萬元展開「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。