桃園地檢署長期關懷犯罪被害人及其家屬，透過犯罪被害人保護協會桃園分會的協助，持續提供心理、法律及生活支持服務。檢察長戴文亮與犯罪被害人保護協會桃園分會今(8)日選在父親節家訪交通事故重傷的被害人家庭，深刻見證一位父親在家庭面臨重創後所展現的堅韌與無私的愛。

桃檢、犯保協會選在父親節家訪交通事故重傷的被害人家庭，深刻見證一位父親在家庭面臨重創後所展現的堅韌與無私的愛。圖：桃檢提供

桃檢表示，小明(化名)於110年11月17日因交通事故導致重度腦部創傷，癱瘓臥床，長期處於閉眼沉睡狀態，生活完全依賴他人照護。事故發生前家庭經濟仰賴小明父母雙薪支撐，但小明媽媽因親身目睹事故及承受龐大心理壓力，罹患創傷後壓力症候群，生活能力退化無法自理，須長期照護，致使家庭面臨重大壓力。

小明爸爸堅定扛起照顧全家之責，獨力撐起家庭經濟重擔、照顧家人。圖：桃檢提供

桃檢進一步提到，然而，在這樣的困境中，小明爸爸堅定扛起照顧全家之責，獨力撐起家庭經濟重擔，下班後親自照顧重傷的孩子，協助復健，全心照料臥床的孩子、身心障礙的女兒與罹病的妻子。即使生活艱辛，小明爸爸仍始終冷靜面對，從未在家人面前表現出疲態，堅持守護家庭每一刻，也因此獲頒犯罪被害人保護協會「馨毅爸爸」的表揚，肯定他在逆境中堅守家庭，用行動守護希望的精神。在歷經了二年多的努力，小明目前已可使用輪椅代步，小明媽媽也逐漸恢復生活自理能力，能與照護者一同照料小明。

今日戴文亮帶領同仁親赴小明家中關懷，與小明爸爸閒話家常，互訴為人父親的負擔與甜蜜，對於小明爸爸守護家人付出與犧牲深表疼惜與敬佩，亦肯定犯保桃園分會與馨生家庭一同攜手走出黑暗、重見希望。小明爸爸也談到，這段日子裡，每天陪伴孩子說話互動，直到確認孩子熟睡後才安心休息，並且感謝犯保桃園分會一路相伴，協助家庭重建。

桃檢提到，小明爸爸用實際行動，詮釋了一位父親對家庭無盡的愛與全然的責任，今天適逢父親節，更能體現父親對生命尊嚴與家庭價值的守護，獲頒表揚「馨毅爸爸」實至名歸。桃檢將持續結合犯保桃園分會，深化在地陪伴與關懷，成為馨生人最堅強的後盾，祈盼社會大眾對於馨生人及馨生家庭有更多的認識與關懷，一起為「溫暖、有感的柔性司法」投注更多的心力。

本文章來自《桃園電子報》。原文：一肩扛起整個家！他照顧車禍重癱兒 獲桃檢、犯保協會表揚「馨毅爸爸」