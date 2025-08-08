長照靠山！照顧者中男性比率占4成 桃衛生局：多申請專業服務

桃園市衛生局統計，照顧者中男性比率占4成，在父親節特別的日子，提醒家中有年滿65歲以上行動不便者，50歲以上確診失智症或領有身障證明的家人，可撥打1966長照專線或使用線上申請長期照顧服務，讓專業團隊協助照顧，減輕家屬負擔。

衛生局舉例林先生的父親2年前因腦中風住院，返家後需長期照護，林先生與太太都在工作，肩負照顧孩子和父親的照護壓力。林先生回想，表示當時還好有醫院出院準備小組協助，及時銜接長照服務。透過居家服務員提供生活照顧，以及專業治療師到府為父親安排中風復能訓練，父親如今已能自行拄杖上廁所，逐漸恢復自理能力，也讓一家人卸下沉重負擔。

衛生局表示，長照服務提供照顧及專業服務、交通接送、輔具服務及居家無障礙環境改善、喘息等服務，衛福部為貼近民眾多元照顧需求，今年9月1日要啟動長照3.0計畫第一階段，放寬外籍看護家庭可以使用日間照顧及家庭托顧服務、擴大社區式交通接送服務範圍，讓使用身心障礙日間照顧服務的民眾，也能使用交通接送，歡迎民眾善加利用各項長照服務資源，讓長照服務成為您的靠山。

民眾如有長照服務需求，可撥打1966長照專線，將有專人為您服務，或至桃園市衛生局智慧長照資訊系統線上申請，也可至桃園市各區公所、衛生所、各照管分站申請，長照相關資訊請上桃園衛生局長期照護網站查詢。