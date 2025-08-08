快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

為善盡企業社會責任，回饋地方鄉里，同致電子企業股份有限公司捐贈桃園市消防局蘆竹分隊多項急救裝備，包括自動給氧機、救護配件包與急救包等專業器材，大幅提升消防單位在第一線緊急醫療救護的應變能力，捐贈儀式於今(8)日在蘆竹分隊舉行，場面莊重溫馨，象徵公私協力守護民眾安全的重要里程碑。

同致電子企業股份有限公司捐贈桃園市消防局蘆竹分隊多項急救裝備。圖：蘆竹分隊提供

蘆竹分隊提到，分隊轄區幅員廣闊，涵蓋住宅區、工業區與交通幹道，案件頻繁，每月救護出勤量接近350件，這批由同致電子捐贈的救護器材，將直接用於急救現場，對於提升消防人員在到院前處置患者的準確度與時效性，有著實質且關鍵的幫助。

蘆竹分隊進一步指出，例如自動給氧機能穩定、精準且定時定量提供患者氧氣，甚至當患者OHCA(到院前心肺功能停止)時，自動給氧機能取代由人力使用甦醒球6秒給1口氣，讓救護人員騰出雙手執行更多對患者更有幫助的處置；而急救包與配件組則依高級救護技術員藥品需求，補足現場救護情境所需，大幅提升救護處置效能，藉此裝備有助於提升救護品質，為寶貴生命爭取更多希望。

同致電子此次善舉展現了企業深耕地方、守護社會的高度責任感與人道關懷，也鼓舞在第一線堅守崗位的消防人員。蘆竹分隊表示，此項捐贈不僅是物資的支持，更是精神上的鼓勵，未來將持續秉持專業與熱忱，全力守護市民生命與健康。

本文章來自《桃園電子報》。原文：同致電子力挺蘆竹消防分隊 捐贈多項急救裝備

