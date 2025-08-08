快訊

98歲花燈國寶蕭在淦親授技藝 竹市啟動5年傳習計畫

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
98歲的蕭在淦藝師從事傳統花燈製作70餘年，開設為期5年花燈薪傳班、進階班與初級班，讓珍貴的文化資產得以延續與保存。圖／新竹市政府提供
98歲的蕭在淦藝師從事傳統花燈製作70餘年，為新竹市政府登錄「傳統工藝－花燈」保存者，文化局爭取文化部補助80萬元展開「傳統工藝－新竹市花燈保存維護及傳習計畫」，今年開設花燈薪傳班、進階班與初級班，讓珍貴的文化資產得以延續與保存。

新竹市文化局說明，蕭在淦曾獲新竹都城隍廟頒贈「金門保障」特別獎座、國立台灣工藝研究發展中心評選為「台灣工藝之家」、文化總會頒發「匠人魂錦旗」，女兒蕭彩罄自幼耳濡目染，熟悉花燈製作流程，長年協助父親從事教學與接案工作，父女倆不僅技藝純熟，至今每年仍持續創作新作品。

文化局指出，鑑於傳統花燈面臨傳承困境，兩人深切體認其文化價值，遂應文化局邀請，共同推動系統化傳習課程，盼透過計畫讓花燈技藝得以延續，花燈傳習採傳統師徒制方式進行，預計為期5年，每年招生推動課程傳承。

文化局說明，初級班教學內容為骰子燈、魚燈，報名學員普遍覺得課程內容過於簡單，在拜師儀式後，先從做基礎的紙包鐵絲傳統工序開始，後來才發現「此骰子燈」非「彼骰子燈」，而是蕭在淦藝師研發教案的「圓骰子燈」，再從圓形延伸至「魚形燈」；進階班教學內容為元寶燈，是考驗基礎之扎實，延伸的課程是「馬燈」，學員皆表示，看似簡單的作品其實不易完成。

蕭在淦表示， 5年課程內容會由簡單到複雜，從第一年的骰子燈、魚燈、元寶燈、馬燈，到第5年的金龍、魚龍、孔雀、鳳等，課程中，他將毫無保留地傾囊相授，把畢生所學的技藝傳承給學員。期許學員精益求精，每年都有進步及新作品產出，也期許學員能將花燈技藝再傳承下去，讓未來有更多技藝傳承者。

文化局補充，新竹市辦理「傳統工藝─新竹市花燈傳習計畫」，分為初級班及進階班，以甄選方式傳習具花燈製作基礎者，採師徒制，2025年「初級班」共招收5名學生，分別是蕭玉寬、單子雲、練怡菁、彭碧鈴及彭盛茂，「進階班」共招收4名學生，分別為王敏玲、謝宏鑫、林陳烟及林淑惠，由蕭在淦藝師及蕭彩罄老師自7月12日至8月10日每周六、日親授課程，成果將於明年10月14日至11月1日在新竹市文化局文化藝廊舉辦，精彩展現匠師傳承技藝。

